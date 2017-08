Gesichtserkennung am Südkreuz - "Diese Technik birgt ein enormes Missbrauchsrisiko"

Mit scharfer Kritik haben Datenschützer und Bürgerrechtler auf das Pilotprojekt zur Gesichtserkennung am Bahnhof Südkreuz reagiert. Menschen auf diese Weise zu identifizieren, greife tief in die Grundrechte ein, sagt Berlins Datenschutzbeauftragte.



Die Datenschutzbeauftragte des Landes Berlin, Maja Smoltczyk, hat das Pilotprojekt zur Gesichtserkennung am Bahnhof Berlin-Südkreuz scharf kritisiert. Anders als bei konventioneller Videoüberwachung, könnten Passanten durch biometrische Gesichtserkennung "nicht nur beobachtet, sondern zugleich auch identifiziert werden", sagte die oberste Datenschützerin des Landes Berlin. Das verfassungsrechtliche verbriefte Recht, "sich unbeobachtet und anonym in der Öffentlichkeit zu bewegen", werde auf diese Weise "nachhaltig gefährdet", warnt Smoltczyk.



"Nur unter sehr engen Voraussetzungen zulässig"

Bei der neuartigen Videoüberwachung erfassen die verwendeten Kameras und Sensoren individuelle Gesichtszüge und gleichen sie mit an anderer Stelle gespeicherten Daten ab, zum Beispiel mit Fotos verdächtiger Personen. "Diese Technik birgt ein enormes Missbrauchsrisiko", so Smoltczyk weiter- denn über die Erfassungsbereiche mehrerer Videokameras ließen sich auch "Bewegungsprofile" erstellen. Dabei sei es denkbar, die Daten auch mit anderen Informationen zu der jeweiligen Person zu verknüpfen. Ein breitgefächerter Einsatz dieser Technologie ermögliche es, "dauerhaft zu kontrollieren, wo sich eine Person wann aufhält und mit wem sie sich trifft". Verfahren zur biometrischen Gesichtserkennung griffen daher "tief in die Persönlichkeitsrechte von Menschen ein". Ihr Einsatz sei nur "unter sehr engen Voraussetzungen zulässig", sagt Smoltczyk.



275 Personen hatten sich freiwillig gemeldet

Bei dem Projekt, das am Dienstag seine Arbeit aufgenommen hat, testen Bundespolizei und Bahn, inwieweit Personen im öffentlichen Raum identifiziert werden können. Grundlage dafür sind die Daten von 275 Personen, die sich freiwillig für das Pilotprojekt gemeldet haben. Lichtbilder dieser Personen wurden in eine Datenbank eingepflegt, so dass die Bilder, die von den Überwachungskameras geliefert werden, mit denen in der Datenbank abgeglichen werden können. Im realen Einsatz sollen auf diese Weise terrorverdächtige Personen erkannt werden, so dass eine unmittelbare Festnahme möglich ist. Unbeteiligte Passanten werden während der Testphase auf das Pilotprojekt aufmerksam gemacht, damit sie den Kameras ausweichen können. In einer zweiten Testphase sollen verdächtige Gegenstände, wie etwa herrenlose Koffer, automatisch erfasst und gemeldet werden.



Bürgerrechtler: Eingriff in Selbstbestimmungsrecht

Auch der gemeinnützige Verein "Digitale Gesellschaft" hat scharfe Kritik an dem Pilotprojekt geübt. Volker Tripp, Geschäftsführer des Vereins, in dem sich Bürgerrechtler und Verbraucherschützer zusammengeschlossen haben, sagte dem rbb am Dienstag, die Gesichtserkennung sei ein tiefer Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung.

Computerprogramme, die Gesichtszüge erfassen und mit anderen Daten vergleichen, könnten auch dazu verwendet werden, um Verhaltens- und Bewebungsanalysen zu erstellen, sagte Tripp dem rbb-Inforadio. Die Folgen daraus seien für unbescholtene Bürger so schwerwiegend, dass die Belastungen wesentlich größer seien, als das, was man dadurch gewinnen könnte, sagte Tripp. Der für die Bundespolizei verantwortliche Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat das am Südkreuz getestete Verfahren dagegen verteidigt. "Unsere öffentlichen Plätze müssen sicher sein", erklärte de Maizière am Dienstag in Berlin. Videoüberwachung leiste dazu einen wichtigen Beitrag, indem sie abschrecke und bei der Aufklärung von Straftaten helfe. Außerdem stärke sie das Sicherheitsbefinden der Bürger.