Sozialsenatorin will Obdachlose mit Streetworkern erreichen

Bei den anstehenden Haushaltsberatungen des Berliner Senats will Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) mehr Gelder für die Arbeit der Berliner Bahnhofsmission bereitstellen. Zusätzliche 160.000 Euro pro Jahr seien geplant, sagte die Senatorin am Samstag dem rbb. Damit reagierte Breitenbach auf den Hilferuf der Bahnhofsmission am Bahnhof Zoologischer Garten. Wie die Mitarbeiter dort konkret entlastet werden können, ist aber noch offen.

Der Leiter der Bahnhofsmission, Dieter Puhl, hatte Anfang der Woche erneut eine bessere krisenpsychologische Betreuung für Obdachlose in Berlin gefordert. Viele seien psychisch krank. Es fehle "eine solide psychiatrische Grundversorgung von zum Teil sehr erkrankten Menschen" sowie Beratungen, Motivation, Nachsorge und auch Kontrolle, schrieb Puhl auf Facebook.

Die Bahnhofsmission am Zoo ist eine der wichtigsten Anlaufstellen für Obdachlose in Berlin und sieht sich zunehmend überfordert. Die Zahl der Hilfesuchenden pro Tag sei auf 700 angewachsen, viele hätten schwere Alkoholprobleme, hatte Stadtmission-Sprecherin Ortrud Wohlwend am Mittwoch gesagt.

Nachdem Mitarbeiter am vergangenen Wochenende erneut bedroht wurden, werde das Essen vorerst nicht mehr im Speisesaal serviert, sondern nur noch durch Fenster nach draußen gereicht. "Das soll auch ein Signal sein, dass sich etwas ändern muss." Es sei mehr dezentrale Sozialarbeit nötig, damit nicht alles in der Bahnhofsmission in der Jebensstraße kulminiere.