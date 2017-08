Die Verkehrsverwaltung betonte in ihrer Antwort, dass die Vergabe von Verkehrsverträgen "einem speziellen, europarechtlich überprägten Vergaberechts- und Beihilferegime" unterliege und mit der Vergabe wie beispielsweise von Bauaufträgen nicht vergleichbar sei. Daher bedürfe es hier juristischer Experten mit langjähriger Erfahrung in vergleichbaren Verfahren.

Die CDU war in der vergangenen Legislaturperiode an der Regierung in Berlin beteiligt, das Verkehrsressort war allerdings in SPD-Hand. Zuvor hatte SPD und Linke die Regierungskoalition gestellt, wegen Streitigkeiten im damaligen rot-roten Senat hatten sich die Ausschreibungen für den Betrieb des S-Bahnnetzes verzögert.

Im Dezember 2015 hatte der S-Bahn-Mutterkonzern Deutsche Bahn den Zuschlag für den Weiterbetrieb erhalten. Die Bahn wird den S-Bahn-Ring und seine südöstlichen Zubringerlinien auch nach 2017, wenn der aktuelle Vertrag endet, weiter betreiben. Der neue Vertrag läuft über 15 Jahre. Das Vergabeverfahren war heftig kritisiert worden, die Bedingungen seien für private Konkurrenten zu riskant gewesen, hieß es. Am Ende war die Deutsche Bahn als einziger Bewerber übrig geblieben.