Video: rbb|24 | 12.08.2017 | Thomas Blecha

Hanfparade in Berlin - Rund 2.000 Menschen fordern Freigabe von Cannabis

12.08.17 | 17:47 Uhr

"Breiter kommen wir weiter" - unter diesem Motto zieht am Samstag wieder die Hanfparade durch Berlin. Die Teilnehmer fordern - wie jedes Jahr - die Freigabe von Cannabis, weisen aber auch auf den medizinischen Nutzen hin. Das finden sogar die Jungen Liberalen gut.

Am Hauptbahnhof in Berlin hat sich am frühen Samstagnachmittag die Hanfparade in Bewegung gesetzt. Nach Polizeiangaben waren in den ersten Stunden etwa 2.000 Menschen dabei - deutlich weniger als im Vorjahr, als sich der Demo noch rund 4.000 Menschen anschlossen.

Hintergrund Hanfparade in Berlin - Demonstrieren für die grüne Medizin Unter dem Motto "Breiter kommen wir weiter!" zieht am Samstag die Hanfparade für die Legalisierung von Cannabis durch Berlin. Im Fokus der diesjährigen Parade steht der medizinische Einsatz von Cannabis. Ein Beitrag von Teilnehmern der rbb-Sommerakademie

Teilnehmer rauchten offen ihre Joints

Nach der Auftakt-Kundgebung am Hauptbahnhof zog die bunte Parade, die in diesem Jahr bereits zum 21. Mal stattfindet, am Nachmittag zum Gesundheitsministerium und von dort weiter zum Roten Rathaus. Hanfblätter und Spruchbänder waren allgegenwärtig, auf Transparenten standen Sprüche wie "Rettet die Wälder - Cannabis auf die Felder" oder "Hanf statt Hass". Viele der Teilnehmer rauchten offen ihre Joints. Bis weit in die Nacht soll gefeiert werden, nach der Demo sind etliche Party-Events in der ganzen Stadt geplant. Wegen der Lockerung des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) im Frühjahr dieses Jahres liefen in diesem Jahr zum ersten Mal Menschen mit, die Cannabis aus medizinsichen Gründen legal konsumieren. Das erschwerte den Einsatz der Polizei - eine Bilanz wollte die Einsatzleitung aber erst am Abend ziehen. Berichte über ein hartes Durchgreifen gegenüber kiffenden Demonstranten gab es zunächst nicht.

Junge Liberale fordern "Freiheit für Marie und Jana"

Sechs Wochen vor der Bundestagswahl beteiligten sich auch mehrere Parteien an der Demo. Die Jugendorganisation der FDP, die Jungen Liberalen, nahmen unter dem Motto "Freiheit für Marie und Jana" mit eigenem Wagen an der Demo teil. Ihr Pendant von den Grünen, die Grüne Jugend, hielt mit dem Slogan "THC statt FDP" dagegen und verteilte Hanfsamen. Auch die Bundestagsfraktion der Linken war mit eigenem Wagen und Transparenten dabei. Grünen-Urgestein Hans-Christian Ströbele wies gegenüber rbb|24 darauf hin, dass Cannabis nach wie vor eine Droge sei, die für die Gesundheit auch gefährlich sein könne - "aber nicht annähernd so gefährlich wie Alkohol oder Nikotin".

Bereits seit 1997 setzen sich die Teilnehmer für die Legalisierung von Cannabis ein. Unter dem Motto "Breiter kommen wir weiter" geht es in diesem Jahr vor allem um einen leichteren Zugang zu Cannabis als Medizin. Laut Veranstalterangaben sind in diesem Jahr Patienten aus dem ganzen Bundesgebiet nach Berlin gekommen, um über ihre Erfahrungen zu berichten.

Cannabis im Einzelfall auf Rezept möglich

Nach der Änderung des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) können Menschen im Einzelfall Cannabis auf Rezept bekommen, zum Beispiel bei schwerwiegenden Erkrankungen, bei chronischen Schmerzen und als Palliativ-Behandlung. Kann der Arzt nachweisen, dass keine andere anerkannte Therapie bei den Patienten anschlägt und die Behandlung mit Cannabis größeren Erfolg verspricht, sollen die Krankenkassen die Kosten für Cannabispräparate oder für getrocknete Cannabisblüten übernehmen.

Hintergrund Problem für Schmerzpatienten - Cannabis-Patienten klagen über fehlenden Nachschub Erst ab 2019 darf Medizinalcannabis auch in Deutschland hergestellt werden. Bis dahin muss es importiert werden - und die Vorräte werden knapp. Von Raphael Jung

Nachschub für Cannabis-Patienten wird langsam knapp

Im März hatte das Gesetz von Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) dafür den Weg frei gemacht. Doch die Kostenübernahme durch die Kassen gestalte sich noch immer schwierig, sagt der Sprecher der Hanfparade, Martin Steldinger. Auch müssten Menschen, die nach der alten Regelung bereits eine Ausnahmegenehmigung besaßen, wegen der Änderung des BtMG nun weitgehend ablehnende Bescheide hinnehmen. Die Schwerkranken würden so in die Illegalität oder in langwierige Gerichtsprozesse getrieben.

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Da die Herstellung von Medizinalcannabis erst ab 2019 auch in Deutschland möglich sein wird, werden die Vorräte langsam knapp - denn das neue Gesetz hat zu einem wahren Ansturm von Patienten geführt.

Gesundheitsverwaltung warnt vor hohem THC-Gehalt

Nach eigenen Angaben versteht sich die Hanfparade in diesem Jahr auch als "ein prima Konter" auf die aktuell laufende, cannabiskritische Aufklärungskampagne 'Zu breit?' der Berliner Gesundheitsverwaltung. Mit dieser Kampagne sollen vor allem Jugendliche über die Gefahren von Cannabiskonsum aufgeklärt werden. Demnach können sich die heutigen sehr hohen Anteile des Wirkstoffs Tetrahydrocannabinol (THC) schädlich auf das Gehirn auswirken, insbesondere bei Jugendlichen. Berlin gilt inzwischen als die "Kiffer"-Hauptstadt Deutschlands. Dabei drehten sich knapp 60 Prozent der Fälle von Drogenhandel und -schmuggel im Jahr 2016 um Cannabis. Nach Erkenntnissen der Gesundheitsverwaltung hat knapp jeder Fünfte der 15- bis 17-Jährigen Erfahrungen mit der Droge, bei den 18- bis 24-Jährigen ist es fast jeder Zweite. Sendung: Abendschau, 12.08.2017, 19:30 Uhr