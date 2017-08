Bis dahin war das Lageso die erste Anlaufstelle für neu ankommende Flüchtlinge in Berlin und für ihre Unterbringung zuständig. Monatelang war das Gelände der Hauptstelle in der Turmstraße in Moabit überfüllt. Mitarbeiter klagten, sie seien überlastet und würden von ihren Vorgesetzten massiv unter Druck gesetzt. Die Zustände in der Behörde seien chaotisch.

Daraufhin ließ sich Lageso-Chef Allert im Dezember 2015 auf Druck des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) von seinen Ämtern entbinden. Im Januar 2017 ist Allert auf seinen Posten zurückgekehrt. Begründet wird der Schritt mit "dienstrechtlichen Gründen". Allert hat laut Senatsverwaltung ein Recht auf amtsangemessene Beschäftigung.