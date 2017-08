Tom Berlin-Plänterwald Samstag, 12.08.2017 | 15:25 Uhr

Ich denke mal nicht, dass es sich hierbei um Pappbecher als Mehrweg handelt.

Aber davon abgesehen nervt mich diese zunehmenende "Ver-Englisch-ung" ganz schön. Ein "Recup" ist einfach mal ein Rückgabe- oder Pfandbecher. Auch der Begriff "to go" hat nichts mit "im-Gehen-trinken" zu tun, sondern ist nichts anderes als "Kaffee zum Mitnehmen". Man ist also bei Lust auf nen Kaffee nicht an den Erwerbsort gebunden, sondern kann sein Heißgetränk anschließend irgendwo zB auf einer Parkbank trinken oder ihn in Bus&Bahn genießen (oder ggf auf andere Fahrgäste verschütten). Auf Reisen halte ich es mittlerweile so, dass ich immer einen Thermobecher mithabe. Und wenn ich dann doch mal diesen "bösen Pappbecher" benutze, entsorge ich ihn wenigstens so, wie es sich gehört. Nicht auf die Straße, nicht in die Büsche, nicht in die Gleise, sondern in den nächsten Papierkorb.