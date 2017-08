Bei Gebäuden, die in sogenannten Milieuschutzgebieten liegen, haben die Bezirke gemäß dem Baugesetzbuch zwar ein Vorkaufsrecht, doch davon wurde bisher nur wenig Gebrauch gemacht. Nach rbb-Informationen wurde das Instrument bisher nur achtmal genutzt - für insgesamt 400 Wohnungen, etwa in Friedrichshain-Kreuzberg.

Ein Knackpunkt bei der Ausübung des Vorkaufsrechts ist der Kaufpreis. Ist der überhöht, hat der Staat das Recht, den Preis zu mindern. Allerdings gibt es keine feste Definition, was als überhöht gilt. In der Regel landen die Fälle dann vor Gericht.

Kritik kommt von der Berliner FDP: So mache das Vorkaufsrecht nur dann Sinn, wenn das Land Grundstücke erwirbt, um "den Ausbau von Infrastruktur, wie Straßen, Rad- und Gehwege, voranzutreiben", teilte Sybille Meister, Sprecherin für Haushalt und Finanzen, am Mittwoch mit.

Betroffen sind 37 Milieuschutzgebiete, in denen die Bezirke nicht nur ein Vorkaufsrecht haben, sondern für Investoren auch strenge Richtlinien gelten. So ist die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in diesen Gebieten genehmigungspflichtig und nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Auch der Abriss oder mietenerhöhende Sanierungen müssen vom Bezirksamt genehmigt werden.

Ziel ist es, auf diese Weise die Zusammensetzung der angestammten Wohnbevölkerung zu erhalten. Doch bisher haben erst sieben von zwölf Bezirken solche Gebiete ausgewiesen. Die Senatoren ermutigten die Bezirke, noch stärker tätig zu werden. "Es gibt Gebiete, die ohne Milieuschutz sind, obwohl er dort angezeigt wäre", sagte Lompscher.

Das Vorkaufsrecht soll in Zukunft aber auch in sogenannten städtebaulichen Entwicklungsgebieten zum Tragen kommen, die der Senat benennen kann. Dazu gehören Areale wie der Güterbahnhof Köpenick, der Blankenburger Süden oder die Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Spandau.

Sendung: Inforadio, 16.08.2017, 12:00 Uhr