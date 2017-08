spätsozialist berlin... Donnerstag, 10.08.2017 | 19:29 Uhr

na zumindest kann man weiterhin die reste der fkk-kultur auch im real existierenden westen hochhalten, es war ja nich alles schlecht in der ddr laut herrn gysi. (ich schätze ihn eigentlich für seine streitbaren ideen.)



es kratzt mich schon etwas hier am morgen ein loblied auf die freiheit zum ausziehen in der ehemaligen ddr zu lesen und zum abend, dass hinter dem lockeren badestrand einmal mehr scharf geschossen und auch getroffen wurde. vielleicht war doch nich alles so "geil" für die massstäbe "in" 2017 im realexistierenden sozialismus.



einen gruss an die gerechten und keinen an solche, die die ddr immernoch als guten gegenentwurf zu was auch immer sehen (können)!