Die Berliner Mauer war mehr als 28 Jahre lang das Symbol der deutsch-deutschen Teilung. Am Sonntag erinnern Berlin und Brandenburg mit verschiedenen Gedenkveranstaltungen an die Opfer des Mauerbaus vor 56 Jahren.

Politik und Opferverbände haben an den Bau der Berliner Mauer vor 56 Jahren erinnert. Kulturstaatsministerin Grütters sagte bei einer Gedenkveranstaltung in Berlin, an die Opfer der deutschen Teilung zu erinnern, sei ein elementarer Bestandteil der gesamtstaatlichen Erinnerungskultur.



Die Arbeit der Gedenkstätten und Zeitzeugen habe einen entscheidenden Anteil daran, dass heute vor allem jungen Menschen die Werte Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vermittelt würden.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat den Beginn des Mauerbaus am 13. August 1961 als "Datum des Unrechts" bezeichnet. Dieses dürfe nicht in Vergessenheit geraten, betonte er am Sonntag. Brandenburgs Bildungsminister Günter Baaske (SPD) betonte: "Die Menschen standen fassungslos dies- und jenseits der Grenze. Die Bilder und Erlebnisse haben sich bei vielen Menschen tief ins Bewusstsein gebrannt."