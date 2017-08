Berlin wächst, der Straßenverkehr wird immer dichter - und entsprechend steigt auch die Zahl an Unfällen. Die genaue Zahl für 2016 hat die Polizei am Freitag bekanntgegeben. Besorgniserregend: Es gab 2016 auch mehr Verkehrstote in Berlin.

2016 waren in ganz Berlin 17 Radfahrer ums Leben gekommen - das war der höchste Wert der vergangenen Jahre. In diesem Jahr starben bisher drei Radler auf Berlins Straßen.

Bis Ende vergangenen Jahres ahndeten Rad-Polizisten mehr als 30.000 Ordnungswidrigkeiten. Die wurden allerdings zu rund zwei Dritteln von Auto- und Lkw-Fahrern begangen. Sie hatten zumeist falsch geparkt oder waren gefährlich abgebogen. Radler wurden zum Beispiel gestoppt, wenn sie bei Rot oder ohne Bremse gefahren waren.

Rad-Staffeln gibt es auch in anderen Städten, etwa in Hamburg und Köln. Als einzigartig am Berliner Projekt gilt bisher, dass die Polizisten keine weiteren Aufgabenbereiche haben und das ganze Jahr über im Dienst sind.

Das Verkehrsklima in der Hauptstadt ist nach Beobachtungen von Unfallforschern und der Gewaltschutzambulanz in den vergangenen Jahren aggressiver geworden. Das liegt auch an einer gewachsenen Zahl von Radfahrern und einem größeren Verteilungskampf um den

Straßenraum. Der rot-rot-grüne Senat will bis Ende des Jahres mit einem Mobilitätsgesetz gegensteuern.