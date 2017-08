Kollatz-Ahnen will Einstellungsprozess drastisch verkürzen

Der Berliner Senat die Verfahren zur Einstellung neuer Mitarbeiter deutlich beschleunigen. Berlin sei zu langsam in Einstellungsverfahren, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) am Mittwoch. Das sei "eines der Hauptprobleme, wenn nicht das Hauptproblem bei der Personalgewinnung". Derzeit dauerten die Verfahren sechs bis acht Monate - Ziel sei es, die Dauer auf drei bis vier Monate zu halbieren.

Um das zu erreichen, plant der Senat zentrale Einstellungsbüros in allen größeren Behörden. Außerdem sollen Bewerbungsunterlagen elektronisch gesichtet und bewertet werden. Berlin braucht jährlich 6.000 neue Mitarbeiter, weil Beschäftigte in Rente gehen und weil die Stadt wächst. Gesucht werden besonders Bauexperten, Lehrer und Fachleute in sozialen Berufen. Kollatz-Ahnen erinnerte daran, dass Berlin mit der Privatwirtschaft um die besten Bewerber konkurriere. Dabei habe der Öffentliche Dienst auch seine Vorteile: "Wir können den Leuten mehr Aufstiegschancen bieten. Dadurch, dass viele altersbedingt ausscheiden, ist auch klar, dass es mehr Aufstiegsperspektiven geben wird."