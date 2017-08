Seit einem halben Jahr sind die ersten Berliner Polizisten mit Elektroschockwaffen im Dienst. Doch die sogenannten Taser mussten bislang kein einziges Mal eingesetzt werden, teilte die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In vier Fällen sei aber angedroht worden, das Gerät zu nutzen. Die Verdächtigen ließen sich nach der Drohung festnehmen.

20 Beamte im Streifendienst von zwei Polizeiabschnitten wurden mit den Geräten ausgestattet. In den Gebieten um die Friedrichstraße und den Alexanderplatz sieht die Polizei ein erhöhtes Konfliktpotenzial. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) verwendet Taser dagegen schon länger.

Zur bislang letzten Androhung des Taser-Einsatzes kam es laut Polizei am 9. Juli. Ein offenbar psychisch Kranker habe sich in seiner Wohnung verbarrikadiert und Feuer gelegt. Zudem drohte er, sich vom Balkon zu stürzen. Mit einer Drehleiter kamen Polizisten zum Balkon und bauten sich samt Elektroschocker in "entschlossener Schießhaltung" auf. Der Mann habe sich dann widerstandslos festnehmen lassen.