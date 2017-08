Die Heide bei Wittstock blüht derzeit in einem zarten Lila. Ein schöner Anblick. Von der ehemals militärischen Nutzung merken Besucher im ersten Moment kaum etwas. Aber die Spuren sind noch vorhanden. Fast überall auf dem Gelände der Kyritz-Ruppiner Heide liegt noch Munition. Besonders gefährlich ist dabei die sogenannte Streumunition. "Die Bomben haben nur die Größe von Tennisbällen und können auch nicht entschärft werden. Sie werden gesprengt. Außerdem sind diese Bomben bei der Suche kaum zu sehen. Das macht die Sache gefährlich", erklärt Rainer Entrup von der Bundesforstverwaltung Westbrandenburg. Der Behörde gehört das Areal. Sie ist auch zuständig für die Pflege der Heide und kombiniert beide Aufgaben ausgezeichnet. "Wir brennen Teile des Areals ab, damit sich die Heide verjüngen kann und die Lebensräume erhalten bleiben. Durch das Feuer wird aber auch die Munition besser sichtbar. Allerdings können wir auch nur dort brennen, wo es mein Feuerwerker erlaubt. Ist es zu gefährlich, funktioniert das Prinzip nicht", so Entrup.

Wie kann es weitergehen? Die Bundeswehr hatte 1992 erklärt, den Truppenübungsplatz - das Bombodrom - weiter nutzen zu wollen. Dagegen wehrten sich die betroffenen Anwohner. Am 15. August des gleichen Jahres wurde in Schweinrich bei Wittstock die erste Demonstration gestartet, knapp eine Woche später gründete sich die Bürgerinitiative "Freie Heide". Ulrike Laubenthal gehörte damals mit zu den Aktivisten. Sie hätte niemals vermutet, dass sich die Proteste über 17 Jahre hinziehen würden. "Ich glaube, der Grund, warum die Leute dran geblieben sind, war, dass das eine existentielle Bedrohung war. Wären die Tiefflüge und Bombenabwürfe wirklich gekommen, dann wäre es das Aus für den Tourismus in der Region gewesen."

Der Protest in der Region nahm ganz unterschiedliche Formen an. Dazu gehörten auch die Protestwanderungen, die sich über Jahre fest etablierten. Auf der Strecke erinnerten dabei Mahnsäulen an durch das Militär gekappte Wegeverbindungen zwischen den Dörfern. Es gab Unterschriftenaktionen, Mahnwachen – aber auch eine Oben-Ohne-Demo. Ein langer Kampf, der aber am Ende erfolgreich war. 2011 verzichtete die Bundeswehr auf den Platz – für die Bürgerinitiativen ein riesiger Erfolg.

Ulrike Laubenthal gründete den Verein "Friedensscheune". Ihr Ziel: die Erinnerungen an den Protest zu wahren. "Wir sind der Meinung, dass die Geschichte des Widerstands so wichtig ist, dass das dokumentiert werden sollte. Wir bauen hier ein Archiv auf - mit allem, was dazugehört: Prozessakten, Plakate, Flyer. Wir sammeln und stellen es später bei Bedarf zur Verfügung", sagt Laubenthal.

Die Heide selbst soll jetzt schrittweise einer zivilen Nutzung überführt werden. So hat unter anderem die Sielmann-Stiftung ein Teil des Areals übernommen. Es gibt sogar einen ersten Wanderweg von Rossow zum Sielmannhügel. Gut 13 Kilometer sind damit für alle Besucher zugänglich. Für Aktivisten wie Ulrike Laubenthal ist das aber nur ein Anfang.