Viele Flüchtlinge in Brandenburg sind ohne Arbeit

In Brandenburg sind derzeit gut 2.000 Flüchtlinge berufstätig - zugleich suchen aber noch rund 12.000 weitere einen Job. Diese Zahlen hat die Arbeitsagentur Berlin-Brandenburg am Mittwoch in Potsdam bekanntgegeben.

Den Angaben zufolge kann knapp die Hälfte der Flüchtlinge keinen Schulabschluss nachweisen. Weitere 16 Prozent machten keine Angaben dazu. Jeder Fünfte der Befragten hat das Abitur.



Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke), der die Arbeitsagentur besuchte, sprach in diesem Zusammenhang von einer Herausforderung. Entscheidend sei, dass die Flüchtlinge die deutsche Sprache erlernten. Angesichts des Fachkräftemangels müsse alles getan werden, um die Integration in Arbeit zu fördern.

350 Flüchtlinge hätten eine Einstiegsqualifizierung durchlaufen und würden sich jetzt auf Lehrstellen bewerben, sagte Bernd Becking, der Leiter der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg. Er sprach von einer guten Zahl.