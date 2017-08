Neuer Kita-Betreuungsschlüssel in Brandenburg

Mit dem 1. August gilt in Brandenburger Kitas ein neuer Betreuungsschlüssel. Der Potsdamer Landtag hatte eine Anpassung bis 2018 in zwei Schritten beschlossen. Zunächst kommen nun auf eine Erzieherin im Schnitt 11,5 Kinder, bislang waren es 12.



Bildungsminister Günter Baaske (SPD) sagte dem rbb, das sei eine wichtige Anpassung. Im Tagesgeschäft könne das zwar durchaus anders aussehen, aber insgesamt würden es 500 Erzieherinnen und Erzieher mehr sein, die durch die im Frühjahr beschlossene Personalschlüsselverbesserung in die Kitas kämen.

Der Personalschlüssel in brandenburgischen Kindertagesstätten ist laut einer Bertelsmann-Studie von 2015 einer der schlechtesten Deutschlands.