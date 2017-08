Brandenburgs Kommunen leiden einer aktuellen Studie zufolge trotz Haushaltsüberschüssen weiter unter einer angespannten Finanzlage. Die anhaltend gute Konjunktur ließen die Einnahmen im Vorjahr zwar steigen, aber mit drei Prozent deutlich geringer als im Bundesdurchschnitt (plus sechs Prozent). Zudem belasteten gestiegene Sozialausgaben die Kassen, sagte René Geißler, Finanzexperte der Bertelsmann Stiftung und Mitautor des alle zwei Jahre erscheinenden Kommunalen Finanzreports, laut dpa-Meldung vom Mittwoch.

Der Speckgürtel wird fetter, aber die Randgebiete in Brandenburg bluten aus. Immer mehr Kommunen müssen um Geld beim Nothilfe-Fonds des Landes betteln. Was für den absoluten Ausnahmefall gedacht war, entwickelt sich zur Regel. Ein Beispiel: Vierlinden im Oderland. Von Oliver Meurers

Grundlage sind die jüngsten Finanzstatistiken. Untersucht wurde die Entwicklung von 398 kreisfreien Städten und Landkreisen in Deutschland. Bundesweit haben Kommunen im Vorjahr erneut einen Milliardenüberschuss erwirtschaft: 4,5 Milliarden Euro, das beste Ergebnis seit 2008. Vor allem Städte, Kreise und Gemeinden in Bayern und Baden-Württemberg trugen dazu bei.

In Brandenburg sind die Perspektiven jedoch eher verhalten, regionale Unterschiede nehmen zu und das Wirtschaftswachstum konzentriert sich laut dem Bericht stärker um Berlin. Während beispielsweise die Investitionen sanken unddeutlich unter dem Bundesdurchschnitt lagen, waren die Sozialausgaben in den Jahren 2015 und 2016 mehr als doppelt so hoch wie im Mittel der Bundesländer. Um diese Diskrepanz auszugleichen fehlten Brandenburg die Gelder.

Die Probleme konzentrierten sich seit einigen Jahren auf die kreisfreien Städte Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg an der Havel, heißt es. Seit 2013 lägen dort die Kassenkredite - Dispokredite für Kommunen - bei 2.000 Euro pro Einwohner. Dagegen kamen die Landeshauptstadt Potsdam und acht der 14 Landkreise fast ohne solche Kredite aus. Steuerstärkster Landkeis im Osten ist Dahme-Spreewald, der bundesweit Platz 18 belegt. Dort befindet sich die Baustelle des Flughafens BER, in dessen Umkreis sich vermehrt neue Unternehmen ansiedeln.