Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat wenige Tage vor dem Jahrestag des Mauerbaus am 13. August 1961 an das Unrecht in der DDR erinnert. Um Freiheit und Demokratie heute schätzen zu können, dürfe das Unrecht, das viele Menschen in der DDR erfahren hätten, nicht vergessen werden, sagte Merkel am Freitag bei einem Besuch der Gedenkstätte im ehemaligen Stasi-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen.

Gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), Gedenkstättenleiter Hubertus Knabe und ehemaligen politischen Häftlingen legte die Bundeskanzlerin einen Kranz in der Gedenkstätte nieder und besuchte die aktuelle Ausstellung.

Im vergangenen Jahr hatten fast eine halbe Million Menschen die Gedenkstätte besucht. Der Besucherandrang war so groß, dass teilweise Führungen abgesagt werden mussten. Darüber äußerte sich Merkel betroffen und versprach weitere Unterstützung des Bundes.

Die Gedenkstätte wird derzeit mit Bundesmitteln saniert.

Sendung: Abenschau, 11.08.2017, 19:30 Uhr