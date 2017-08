Die Charité-Pflegekräfte wollen am Dienstag streiken. Es geht dabei um mehr Personal, aber auch um Kritik an dem neuen OP-Trakt. Dieser sei gesundheitsgefährdend, sagte eine Pflegerin gegenüber dem rbb. Von Norbert Siegmund

Bereits im April gab es Klagen, dass der neue OP-Trakt der Charité zu klein sei. Zuvor hatte die landeseigene Universitätsklinik das sanierte Bettenhaus und den neuen OP-Trakt mit angeschlossener Rettungsstelle in Betrieb genommen. Nun haben rund 160 Pfleger und Ärzte einen Brandbrief unterzeichnet. Unter anderem beklagen sie die Hygienestandards. Weiter heißt es: "Im Notfall kommen wir nicht an die benötigten lebensrettenden Geräte." Außerdem: "Die Patientensicherheit wird aus pflegerischer Sicht täglich gefährdet." Weil die Klinikleitung seit Monaten nicht reagiert, wollen Charité-Mitarbeiter am Dienstag streiken.

Aus Angst vor negativen Konsequenzen spricht eine Pflegerin nur anonym: "Jeder von uns hat Angst davor, dass er Fehler macht, weil man sich wenig konzentrieren kann, weil Platz fehlt und die Wege zu lang sind. Das ist die Angst, dass es zu irreparablen Fehlern kommt oder sogar zu tödlichen."

Auf die Bitte um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen hat die Charité dem rbb nicht geantwortet.

