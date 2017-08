Noch sind es nur 60 Beamte, doch 270 sollen es werden, denn von hier aus sollen schwierige Spezialeinsätze im In- und Ausland koordiniert werden: Das Bundesinnenministerium richtet in Berlin-Kreuzberg ein neues Einsatzzentrum ein.

Es ist so eine Art Bürobegehung, die am Dienstagmittag stattfindet: Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) zeigt in Berlin, wie künftig aus einer neu eingerichteten Dienststelle Einsätze der Bundespolizei koordiniert werden. Dienstlich lautet die Bezeichnung "Bundespolizeidirektion 11" und die neuen Büros liegen am Schöneberger Ufer.