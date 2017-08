Journalist seit sechs Monaten in türkischer U-Haft - "Deniz kann sich über die kleinsten Dinge freuen"

14.08.17 | 16:12 Uhr

Seit einem halben Jahr sitzt der Journalist Deniz Yücel in der Türkei in Einzelhaft. Seine Frau Dilek Mayatürk-Yücel erzählt der hessenschau im Interview, wie ihre Treffen ablaufen und wie es Deniz Yücels Freunde schaffen, ihn zum Lachen bringen.

Seit sechs Monaten sitzt der Journalist Deniz Yücel - zurzeit Türkei-Korrespondent der WeltN24-Gruppe - in der Türkei in Untersuchungshaft. Ihm wird Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen, allerdings gibt es bis heute keine Anklage gegen den 43-Jährigen. In Silivri, einer Gefängnisanstalt 60 Kilometer außerhalb von Istanbul sitzt Yücel in Einzelhaft. Einmal die Woche darf er im Gefängnis Besuch empfangen. Mit seinen engsten Angehörigen darf er eine Stunde lang durch eine Scheibe getrennt sprechen. So auch mit seiner Frau, der Dokumentarfilmerin und Drehbuchautorin Dilek Mayatürk-Yücel. Sie sprach mit der hessenschau über Deniz Yücels Alltag im Gefängnis ...



"Deniz beschäftigt sich. Er liest sehr viel. Sechs Tageszeitungen kauft er sich jeden Tag. Er schreibt und er versucht, sich körperlich fit zu halten. (...) Aber wissen Sie, Deniz ist manchmal wie ein kleines Kind. Er kann sich über die kleinsten Dinge freuen. Wenn ich ihm erzähle, dass die Menschen in Deutschland ihm auf Türkisch schreiben, dann macht ihn das glücklich. Und das ist es, was ich will: Ich möchte ihn glücklich sehen."

... über die Besuche im Gefängnis ...

"Beim wöchentlichen Besuch sitzen wir uns gegenüber, getrennt von einer Glasscheibe, das stimmt, und wir dürfen uns nicht umarmen, nicht berühren. Beim "offenen Besuch" ist das anders, da dürfen wir uns umarmen. (...) Ich frage immer, ob ich nicht neben ihm sitzen dürfe. Das wird mir nicht erlaubt. Aber ich darf ihm gegenüber sitzen und seine Hand halten. (...) Wir reden gar nicht so viel über politische Entwicklungen, mehr über Persönliches. Ich erzähle ihm von unserer Katze. Dass eine Freundin angerufen hat und ich ihn grüßen soll. Überhaupt erzähle ich ihm viel von unseren Freunden. Was sie so machen. Was ich mache. Ich frage ihn, was er seit der letzten Woche gemacht hat. Ganz normale Dinge. Ich glaube, das brauchen wir beide. Und ich versichere ihm, dass ich da bin, dass ich ihn nicht verlassen werde und dass ich seine Hand halte."

... über die Unterstützung aus Deutschland ...

"Ich finde es ganz erstaunlich, was die Menschen in Deutschland für Deniz tun: Seine Freunde und auch die, die ihn gar nicht kennen. Sie fragen, wie sie uns helfen können. Sie versuchen, uns nicht allein zu lassen. Und sie bringen Deniz zum Lachen, weil sie versuchen, Briefe auf Türkisch zu schreiben. Diese Briefe lassen sie von Google Translator übersetzen. Das hört sich dann oft lustig an."

... darüber, wie sie mit der Situation umgeht ...

"Ich versuche so wenig wie möglich, die Situation zu dicht an mich ranzulassen. Wenn du immer daran denkst, wie schrecklich das alles ist und wie lange es noch dauern könnte, zieht dich das runter. Deshalb versuche ich den Tag zu leben. Wir erwarten nichts. Aber ich weiß, dass das alles hier irgendwann vorbei sein wird. Weil ich weiß, dass Deniz ein guter Journalist ist, der nur seine Arbeit gemacht hat."

