An die Gründerin der Arbeiterwohlfahrt, Marie Juchacz (1879-1956), erinnert jetzt ein Denkmal in Berlin. Die von einem Künstler gestaltete Stahlkonstruktion wurde am Freitag am Mehringplatz in Kreuzberg im Beisein von SPD-Chef Martin Schulz enthüllt. Schulz würdigte die einstige SPD-Sozialpolitikerin Juchacz als herausragende Persönlichkeit: Sie habe sich für die Schwächsten eingesetzt sowie für die Gleichstellung von Mann und Frau. "Ohne diese Frau wäre Deutschland heute ein anderes Land", sagte er. Viele ihrer Themen seien indes auch heute aktuell: So verdienten Frauen noch immer weniger als Männer.