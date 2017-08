Audio: Inforadio | 02.08.2017 | René Träder

"Dieselgipfel" in Berlin - Neue Software für fünf Millionen Dieselfahrzeuge

02.08.17 | 16:42 Uhr

Um den Stickoxid-Ausstoß zu mindern, haben Autohersteller beim "Dieselgipfel" in Berlin zugesagt, fünf Millionen Fahrzeuge mit neuer Software nachzurüsten. Kritikern genügt das nicht. Doch gegen die aufwendigere technische Aufrüstung der Motoren sträuben sich die Hersteller.

Mehr als fünf Millionen Dieselautos in Deutschland sollen mit einer neuen Software weniger Schadstoffe ausstoßen. Darin enthalten sind 2,5 Millionen Fahrzeuge von Volkswagen, für die schon Abgas-Nachbesserungen angeordnet wurden. Das teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) als ein Ergebnis des sogenannten Dieselgipfels mit Bund und Ländern am Mittwoch in Berlin mit. Es handele sich um Fahrzeuge der Emissionsklasse Euro 5 und teilweise Euro 6. Angeboten werden die Nachrüstungen von BMW, Daimler, Opel und Volkswagen. Für die Halter würden keine Kosten entstehen. Die Aktion soll auch keinen Einfluss auf Motorleistung, Verbrauch oder Lebensdauer haben.

Verkehrsexperte: Es drohen weiterhin Fahrverbote

Die Stickoxid-Belastung dieser Fahrzeuge soll mit der neuen Software um 25 bis 30 Prozent reduziert werden. Damit könne die Schadstoffbelastung "mindestens genauso stark reduziert werden wie durch Fahrverbote", erklärte der VDA. Ganz anders sieht das der Verkehrsexperte Axel Friedrich, der auch die Deutsche Umwelthilfe berät. Bereits beim Stuttgarter Urteil zu Diesel-Fahrzeugen habe der Richter festgestellt, dass das maximal 9 Prozent Minderung der Belastung durch Stickstoffdioxid bringen würde, sagte Friedrich am Mittwoch im rbb-Inforadio. "Das bedeutet, dass wir weiterhin mit Fahrverboten rechnen müssen."

Menschen demonstrieren während des Dieselgipfels vor dem Verkehrsministerium.

Die Autohersteller sperren sich gegen eine aufwändigere technische Nachrüstungen an ihren Fahrzeugen – je nach Typ würden sie bis zu 1.500 Euro kosten. Eine Nachrüstung per Software ist wesentlich billiger - allerdings sei sie auch längst nicht so effektiv, sagen Experten. Umweltschützer haben deswegen gegen diesen Vorschlag protestiert.

Greenpeace: Diesel hat ausgedient

Vor Beginn des Treffens hatten Greenpeace-Aktivisten noch einmal Druck gemacht: Am frühen Mittwochmorgen kletterten sie auf das Dach des Bundesverkehrsministeriums und entrollten ein Transparent mit der Aufschrift "Willkommen in Fort NOx". Das Kürzel NOx steht für Stickoxide, die unter anderem von Dieselfahrzeugen ausgestoßen werden.



Beim Dieselgipfel werde die "ausgediente" Diesel-Technologie verteidigt, als wäre sie das Gold in Fort Knox, kritisierte Greenpeace auf Twitter.

Auch die Deutsche Umwelthilfe protestierte vor dem Bundesverkehrsministerium und forderte eine effektive Nachrüstung von Dieselfahrzeugen. Die Organisation führt derzeit zahlreiche Klagen und hat bereits mehrere Fahrverbotsverfügungen für Dieselautos erstritten - zuletzt in Stuttgart. Ein weiteres Verfahren läuft in Berlin. Die Aktivisten hatten vergeblich darauf gedrängt, an dem Spitzentreffen teilzunehmen. Angesichts der vielen Proteste war das Treffen von Vertretern aus Politik und Wirtschaft kurzerhand ins Innenministerium in Moabit verlegt worden.

Audio Audio: Radioeins | 02.08.2017 - "Softwarenachbesserung wird nicht ausreichen" Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) vor Beginn des Dieselgipfels in Berlin

Müller will Fahrverbote vermeiden

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will Fahrverbote in der Hauptstadt vermeiden, wie er vor dem Treffen im Interview mit dem rbb sagte: "Wir müssen ja auch sehen, dass es in unserer Stadt tausende Handwerker gibt, die Dieselfahrzeuge fahren und beweglich sein müssen." Gleichzeitig müsse aber die Industrie deutlich nachbessern: "Die Software wird nicht reichen, glaube ich, es wird auch um Hardwarelösungen gehen, die auf Kosten der Industrie umzusetzen sind."

Meldungen, nach denen sich Politik und Industrie bereits im Vorfeld auf eine Softwarelösung geeinigt haben, wies Müller in den Interview mit der rbb-Welle Radioeins zurück: "Ich habe mich mit niemandem geeinigt." Entsprechende Positionspapiere gebe es aber natürlich.

Skandal um manipulierte Diesel-Abgaswerte

Hintergrund ist der Diesel-Abgas-Skandal, der vor knapp zwei Jahren aufgedeckt wurde: In Millionen Dieselfahrzeugen sind die Abgaswerte manipuliert worden, die geforderten Werte wurden nur auf dem Prüfstand erreicht. Im Realbetrieb schaltet sich die entsprechende Software ab, und das Auto wird zur Dreckschleuder. Vor allem neuere Fahrzeuge stoßen deutlich mehr Stickoxid aus als vom Hersteller angegeben und als erlaubt. Insgesamt trifft das allein in Deutschland geschätzt auf knapp 2,5 Millionen Dieselfahrzeuge zu.

Berliner Senat setzt auf Tempo 30

Die Messwerte in vielen Innenstädten und Ballungsräumen scheinen das zu bestätigen: In Berlin wird der von der EU angeordnete Grenzwert von 40 Milligramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft an manchen Hauptverkehrsstraßen deutlich überschritten. In Stuttgart ist die Belastung noch höher – dort hat das Verwaltungsgericht die Stadtoberen jetzt verpflichtet, ab 2018 die Innenstadt komplett für Dieselfahrzeuge zu sperren. Anlass war die Klage der Deutschen Umwelthilfe.

Berlins Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos/Die Grüne) setzt derzeit noch auf großflächige Tempo-30-Gebote an den Hauptverkehrsstraßen, um den Stickoxid-Ausstoß in den Griff zu bekommen - das stößt bei den Berlinern aber nicht unbedingt auf Gegenliebe.

Auch Brandenburg befürchtet Fahrverbote - in Berlin

In Brandenburg sind die Stickstoff-Dioxid-Werte eigentlich kaum ein Thema. Bedenkliche Werte werden nur an wenigen Stellen gemessen - in Potsdam an der Zeppelinstraße und an der Großbeerenstraße, in Frankfurt (Oder) an der Leipziger Straße. Der Grenzwert wird allerdings nicht überschritten. Fahrverbote in Berlin würden aber auch viele Pendler aus Brandenburg treffen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht die Hersteller in der Pflicht – die müssten den Schaden ausgleichen, den sie selbst angerichtet hätten.

Video: Abendschau | 31.07.17 | Martin Krebbers