Die Städte müssten daher selbst schneller handeln. "Ich will auch nicht mehr auf die Industrie warten. Wir müssen jetzt sehen, wie wir unseren ÖPNV schneller auf Elektrobusse umstellen können, zum Beispiel durch Kooperationen mit Hamburg", sagte Müller. Berlin könne Vorreiter sein bei der umweltfreundlichen Mobilität, das wissenschaftliche Know-how dafür sei in Berlin vorhanden.

Nun zum nächsten Ärger für den Verbraucher: Dem Diesel-Skandal - und wie ein Software-Update da helfen soll. Aus dem Ausland kam am Donnerstag Hohn und Spott und auch viele Kommentare aus dem eigenen Land sprechen vom Dieselgipfel als einer großen Luftnummer. Wenn die Hardware so bleibt, wie sie ist, sorgt das alles im Moment nur für Irritationen.

Die versprochenen Software-Updates für Diesel-Fahrzeuge nannte Müller "das Mindeste", er bezweifle aber, dass es damit getan sei. Fahrverbote auch in Berlin seien nicht zwingend, aber auch nicht auszuschließen, so Müller.

Müllers Koalitionspartnerin und Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) hat sich ebenfalls enttäuscht über die Ergebnisse des "Dieselgipfels" gezeigt. Dies sei nur ein erster Schritt auf dem Weg, die Grenzwerte einzuhalten, sagte Günther am Donnerstag im rbb-Inforadio. Sie gehe davon aus, dass die Debatte nach der Bundestagswahl weitergehe und weitere Anforderungen an die Hersteller gestellt würden. "So einfach kann es nicht sein", sagte Günther.



Dobrindt selbst hatte sich hingegen positiv nach dem "Dieselgipfel" geäußert. Er halte die Gefahr von Fahrverboten für weitgehend gebannt, was eine gute Nachricht für die Betroffenen sei, sagte der CSU-Politiker in Berlin. Durch die Zusagen der Autoindustrie würden die Schadstoffwerte in den Städten deutlich gemindert.

Bei dem Treffen von Politik und Autobranche am Mittwoch hatten die deutschen Hersteller neue Abgas-Software für insgesamt 5,3 Millionen Autos zugesagt, um den Stickoxid-Ausstoß zu verringern. Darunter sind auch 2,5 Millionen Fahrzeuge von VW, für die nach dem Skandal um manipulierte Abgaswerte schon Nachrüstungen angeordnet wurden. Umbauten am Motor, die teurer wären, lehnte die Branche ab.