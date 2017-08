Der Abgasskandal verändert nach Ansicht des BUND vielleicht die Planungsgrundlagen für die Verlängerung der Stadtautobahn A100. Das sieht auch die Berliner Linken-Fraktion so - und schließt einen Baustopp nicht aus. Koalitionspartner SPD will aber erstmal weiterbauen.

Als Konsequenz aus dem Dieselskandal wird in der rot-rot-grünen Berliner Koalition über die Verlängerung der Stadtautobahn A 100 diskutiert. So schließt die Linke auch einen Baustopp für die A100-Verlängerung nicht aus. Fraktionschef Udo Wolf sagte dem rbb am Freitag, der Autobahnplanung lägen möglicherweise falsche Schadstoffwerte zugrunde. Aufgrund der neuen Erkenntnisse über deutlich höherer Schadstoffwerte hätten sich die Planungsgrundlagen für das Straßenbauprojekt geändert.

Ähnliches hatte am Donnerstag bereits der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) geäußert: Der Planfeststellungsbeschluss sei auf Basis falscher Emissionswerte zustande gekommen, argumentierte der BUND. Deshalb müsse der Senat die Schadstoffbelastung an dem neuen Autobahnstück, an dem bereits gebaut wird, neu berechnen. Dabei solle dann auch der Planfeststellungsbeschluss überprüft werden, so der Anwalt des BUND, Carsten Sommer.