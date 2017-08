Nachrichtendienstmitarbeiter ausgewiesen - Berlin wirft Vietnam Entführung eines Asylbewerbers vor

02.08.17 | 15:38 Uhr

Die Berliner Polizei ermittelt derzeit in einem dubiosen Entführungsfall: Ein Vietnamese soll im Tiergarten in ein Auto gezerrt worden sein. Er hatte in Deutschland Asyl beantragt. Der Fall sorgt jetzt für eine schwere diplomatische Krise.

In Berlin wurde wohl ein vietnamesischer Geschäftsmann entführt, der ein ehemaliger KP-Funktionär ist und in Deutschland Asyl beantragt hatte. An der Entführung soll der vietnamesische Nachrichtendienst und die Botschaft der Volksrepublik Vietnam beteiligt sein, wie Martin Schäfer, Sprecher des deutschen Auswärtigen Amtes, am Mittwoch sagte. Im Laufe des Dienstages hätten sich Hiweise verdichtet, jetzt gäbe es keine ernsthaften Zweifel mehr daran. Der Fall führt zu einer diplomatischen Krise zwischen Deutschland und Vietnam. "Die Entführung des vietnamesischen Staatsangehörigen Trinh Xuan Thanh auf deutschem Boden ist ein präzedenzloser und eklatanter Verstoß gegen deutsches Recht und gegen das Völkerrecht", so Schäfer. Ein derartiger Vorgang habe das Potenzial, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Volksrepublik massiv negativ zu beeinflussen. "Es ist gleichzeitig ein extremer Vertrauensbruch", hieß es.

Vertreter vietnamesischen Nachrichtendienstes soll Deutschland verlassen

Noch am Rande des G20-Gipfels sei darüber gesprochen worden, wie eine von vietnamesischer Seite gewünschte Auslieferung des Mannes nach den Regeln der Rechtsstaatlichkeit geschehen könne. Es wurde verlangt, dass der Entführte "unverzüglich nach Deutschland zurückreisen kann", so Schäfer. Dass es nun statt einer formellen möglichen Auslieferung zu einer Entführug gekommen ist, hat die Bundesregierung mit einer Ausweisungsaufforderung quittiert. Der offizielle Vertreter des vietnamesischen Nachrichtendienstes an der Botschaft in Berlin ist aufgefordert worden, Deutschland innerhalb von 48 Stunden zu verlassen. "Wir behalten uns vor, gegebenenfalls weitere Konsequenzen auf politischer, wirtschaftlicher sowie entwicklungspolitischer Ebene zu ziehen", so der Sprecher des Außenministeriums weiter. Sowohl der Antrag des Entführten auf Asyl in Deutschland als auch der Antrag der vietnamesischen Regierung auf dessen Auslieferung müssten in einem rechtsstaatlichen Verfahren geprüft werden.

Angeblich gewaltsam in ein Auto gezerrt

Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln derzeit noch im Fall der Entführung des 51-Jährigen, der sowie eine weitere Person am 23. Juli im Tiergarten gewaltsam in ein Auto gezerrt wurden. Polizeisprecher Winfrid Wenzel hatte zuvor gesagt: "Das ist ein Verdachtsfall." Die Berliner Staatsanwaltschaft erteilte mit Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren keine weiteren Auskünfte. Zuvor hatte bereits die "taz" darüber berichtet.

Vietnamesischen Polizei: Verdächtiger stellte sich selbst

Bei dem entführten Mann handelt es sich möglicherweise um einen ehemaligen KP-Führungskader Trinh Xuan Thanh, nach dem fast ein Jahr lang international gesucht wurde. Die vietnamesische Polizei schildert den Fall dagegen anders - nicht von einer Entführung ist die Rede. Der Mann befindet sich demnach seit Montag wieder in Vietnam. Er sei am Dienstag "vor der vietnamesischen Öffentlichkeit in Haft genommen worden". Dabei habe er angegeben, sich "freiwillig" gestellt zu haben. Doch an diese Version glaubt die Bundesregierung nicht, wie der Sprecher des Außenministeriums unmissverständlich deutlich machte. Das Geschehene sei mit Begriffen wie "Menschenraub" und "Entführung" zu bezeichnen. Es sei schlicht inakzeptabel, dass "ausländische Staaten auf diese Art und Weise das deutsche Recht mit Füßen treten".





Vorwurf: 125 Millionen Euro Verlust gemacht

Thanh wird zur Last gelegt, als Chef einer Tochterfirma des staatlichen Öl- und Gaskonzerns PetroVietnam für Verluste von umgerechnet etwa 125 Millionen Euro verantwortlich zu sein. In Vietnam sorgte die Affäre bereits seit längerem für viel Aufsehen. Vor einem Jahr wurde Thanh sein Abgeordnetensitz im Parlament aberkannt. Später wurde er auch aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen. Die Partei führt derzeit eine Kampagne gegen Korruption. Sendung: Abendschau, 02.08.2017, 19.30 Uhr