Appell an Deutschtürken

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die türkischstämmigen Wähler in Deutschland aufgefordert, bei der Bundestagswahl im September nicht für die Parteien der Regierungskoalition oder die Grünen zu stimmen.

Für die Spannungen mit der Türkei sei allein Deutschland verantwortlich, sagte Erdogan laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Die SPD und die CDU machten Stimmung gegen die Türkei, um bei der Wahl Stimmen zu gewinnen.

"Ich rufe alle meine Landsleute in Deutschland auf: Die Christdemokraten, die SPD, die Grünen sind alle Feinde der Türkei", sagte Erdogan am Freitag. "Unterstützt die politischen Parteien, die keine Feinde der Türkei sind." Welche das sind, sagte er nicht. Es handele sich dabei "für meine Bürger in Deutschland" um eine Frage "der Ehre".