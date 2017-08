Michael Knape, langjähriger Polizeidirektor Berlins, geht nach dem Ende seines Lehrauftrags an der HWR rhetorisch in die Vollen: Er macht den Berliner Polizeipräsidenten Kandt dafür verantwortlich, dass er nicht mehr lehren darf. Der Grund: Knape sei "zu kritisch".

"Ja, das ist richtig, denn wir haben hier einen Lehrauftrag und müssen die jungen Polizeianwärter, die Führungskräfte zu einem sensiblen Umgang mit den Machtbefugnissen die der Staat der Polizei einräumt, umgehen. Und deshalb sah ich es auch als meine Pflicht an als ich gefragt wurde zu sagen: der Taser ist eine Elektroschockwaffe und dieser Waffeneinsatz muss durch ein Parlamentsgesetz legitimiert werden", so Knape im Interview.

Knape spricht mit Bezug auf die Einflussnahme des Polizeipräsidenten von einer Intrige: "Ich werfe ihm vor, dass er sein Ziel jetzt endlich erreicht hat. Die jetzige Dekanin hat mir auch berichtet, dass Herr Kandt sie angesprochen habe, ich solle die Hochschule verlassen, weil ich der Polizei nicht gut tue, weil ich zu kritisch sei in einigen Sachen", sagte Knape dem rbb. Knape hatte sich in Zeitungsinterviews kritisch über den seit Februar laufenden Testbetrieb zum Einsatz des Tasers innerhalb der Berliner Polizei geäußert. Er ist der Meinung, dass dem Einsatz der Elektroschockwaffe die rechtliche Grundlage fehle. Nach seiner Ansicht von Michael Knape hat sich Polizeipräsident Kandt in dieser Frage klar gegen seine kritische Haltung gestellt. Knape sagte gegenüber dem rbb, Kandt werfe ihm vor, dass er junge Polizeischüler verunsichert habe.

Die Pressestelle der Berliner Polizei bestritt am Donnerstag, dass sich Polizeipräsident Kandt in die Entscheidung der HWR eingemischt habe. Allerdings wurde in der Pressemitteilung eingeräumt, dass es "Gespräche zwischen Herrn Kandt und der Dekanin des Fachbereichs über auffälliges Verhalten von Herrn Knape" gegeben habe.



Die HWR betonte in einer Stellungnahme, dass die kritische Haltung ihres langjährigen Honorarprofessors Knape zum Taser-Testlauf der Berliner Polizei nichts mit der Entbindung von seinem Lehrauftrag zu tu habe. Ebenfalls hätten die Vorbehalte des Berliner Polizeipräsidenten Klaus Kandt gegenüber der Rechtsposition und auch der Person Knapes bei der Beschlussfassung keine Rolle gespielt.



Michael Knape kündigte an, dass er einen Lehrauftrag in einem anderen Bundesland anstrebe.