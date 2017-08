rbb exklusiv | Künftig mehr Hebammen für Brandenburg - Neue Hebammenschule in Brandenburg

01.08.17 | 17:41 Uhr

In Deutschland fehlt es inzwischen an Hebammen. Auch der Nachwuchs tut sich schwer mit den rechtlichen und finanziellen Hürden, die der Beruf mit sich bringt. Brandenburg will dem entgegensteuern und macht eine neue Hebammenschule auf.

In Brandenburg werden künftig mehr Hebammen ausgebildet. Das erfuhr der rbb auf Anfrage aus dem Brandenburger Gesundheitsministerium. Demnach soll die neue Hebammenschule am 1. November in Eberswalde starten; Träger ist die Akademie der Gesundheit Berlin-Brandenburg.

Die Krankenkassen hätten jetzt grünes Licht gegeben, so Gesundheitsministerin Diana Golze. An der neuen Hebammenschule werden jedes Jahr 15 Schülerinnen und Schüler die dreijährige Ausbildung beginnen können. Die Hoffnung sei, sagt Golze, dass die Hebammen anschließend auch im Land blieben.

In Brandenburg Ausbildung bisher nur alle drei Jahre

Bislang bildet in Brandenburg nur die Hebammenschule am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus Hebammen aus. Allerdings werden dort nur alle drei Jahre 15 Schüler neu aufgenommen. Doch damit könne der Bedarf längst nicht gedeckt werden, so der Hebammenverband. Derzeit seien in Brandenburg rund 400 Hebammen tätig, doch viele stünden kurz vor dem Ruhestand.

Mehr Kinder, zu teure Haftpflicht

Hinzu käme, dass in einigen Regionen wieder mehr Kinder geboren werden, so Martina Schulze vom Hebammenverband. Neue Kolleginnen würden daher dringend gebraucht. Zudem arbeiten immer weniger Hebammen selbstständig oder in der direkten Geburtsbetreuung. Grund ist nach wie vor insbesondere die hohe Haftpflichtprämie: Sie liegt derzeit bei rund 7.600 Euro.

"Reisewarnung" für Hochschwangere in den Ferien

Erst vor wenigen Wochen hat rbb|24 darüber berichtet, dass in den Sommermonaten das Problem noch einmal verschärft wird, weil die wenigen Hebammen selbst im Urlaub und die Geburtsstationen noch überlasteter sind als sonst. Deshalb hat die Berliner Elterninitiative Mother Hood e.V. eine "Reisewarnung" für werdende Familien veröffentlicht. Sprecherin Katharina Desery sagte: "Schwangere Frauen sollten sich gut überlegen, welche Gebiete innerhalb Deutschlands sie für ihren Urlaub wählen."

Informationen von Amelie Ernst, Radioeins