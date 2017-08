Der BUND beruft sich dabei auf neue Referenzwerte des Umweltbundesamtes. Demnach seien die Emissionen an gesundheitsschädlichen Stickoxiden teilweise 92 Prozent höher anzusetzen als in bisherigen Rechnungen. Deshalb müsse der Senat die Schadstoffbelastung an dem neuen Autobahnstück, an dem bereits gebaut wird, neu berechnen.

Die Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr bestätigte den Eingang eines entsprechenden Antrags. Dieser werde nun geprüft, hieß es.