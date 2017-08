Am Freitag haben die letzten noch im ICC untergebrachten Flüchtlinge das Gebäude verlassen. Der Großteil der 215 Menschen wird auf Gemeinschaftsunterkünfte innerhalb Berlins verteilt. Familien mit Kindern bleiben im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

Mehr als anderthalb Jahre lang lebten bis zu 650 Männer, Frauen und Kinder in dem ehemaligen Berliner Kongresszentrum. Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke) sagte, der Freizug des ICC sei ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Lebenssituation der Menschen, die viel zu lange in prekären Notunterkünften ausharren mussten. Die Menschen waren dort in Gemeinschaftsräumen ohne Tageslicht untergebracht.