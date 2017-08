Interview | Schiff von Berliner Flüchtlingshelfern beschlagnahmt - "Schiffe, die aus Libyen kommen, sind Seenotfälle"

11.08.17 | 09:14 Uhr

Seit mehr als einer Woche ist das Schiff der Berliner Hilfsorganisation Jugend rettet konfisziert - sie soll unabsichtlich Schleppern geholfen haben. Die vorgeblichen Beweise sind umstritten. Im Interview beschreibt Jugend rettet die erschütternden Zustände vor der Küste Libyens.



Die Berliner Organisation Jugend rettet will verhindern, dass Menschen bei dem Versuch sterben, in überfüllten und untauglichen Flüchtlingsbooten das Mittelmeer zu überqueren. Mit Hilfe von Spendengeldern hat die Gruppe ein niederländisches Schiff gemietet - die "Iuventa". In der vergangenen Woche haben italienische Behörden das Schiff beschlagnahmt. Der Vorwurf der zuständigen Staatsanwaltschaft: Jugend rettet soll unbeabsichtigt mit libyschen Schlepperbanden zusammen arbeiten. Anklage wurde allerdings bisher nicht erhoben, vermeintliche Beweise gelten als umstritten. Kurz vor der Beschlagnahmung weigerte sich die Hilfsorganisation, einen neuen Verhaltenskodex der italienischen Regierung zu unterschreiben.



rbb|24: Die "Iuventa", das Schiff Ihrer Organisation, wurde am 2. August von italienischen Behörden festgesetzt. Hat sich an der Situation vor Ort irgendetwas geändert?

Philipp Külker: Naja, die 'Iuventa' wurde am 2. August in Lampedusa festgesetzt. Wir hatten vorher von der italienischen Küstenwache per Funk die Anweisung bekommen, den Hafen von Lampedusa anzufahren. Und haben dort dann im Laufe der Befragung der Crew, was ein Standardprozedere in Lampedusa ist, einen Durchsuchungsbeschluss vorgelegt bekommen. Infolge dessen wurde das Schiff von den italienischen Behörden nach Sizilien transferiert.

Was macht die Crew gerade?

Die Mitglieder sind abgereist. Auch weil die Zeit dieser Mission mittlerweile regulär zu Ende ist. Die Rückflüge dafür waren schon gebucht. Dem widersprach jetzt auch nichts von den dort laufenden Prozessen. Die können sich frei bewegen. Gegen die Crew wurde keine Anklage oder etwas ähnliches erhoben.

Ihre Organisation ist zuerst davon ausgegangen, dass es sich um eine Routinekontrolle handelt und Sie schnell wieder Zutritt zu dem Schiff erhalten werden. Wann war klar, dass das nicht so sein wird?

Ab dem Moment, wo uns ein Durchsuchungsbeschluss vorgelegt wurde. Vorher war es aus unserer Sicht ein Standardprozedere, was wir schon im Hafen von Lampedusa erlebt hatten. Da wurde dann immer die Crew zu verschiedenen Themen befragt: Wie viele Geflüchtete hattet ihr an Bord? Wie viele habt ihr an andere Schiffe übergeben? Und so weiter.

Die zuständige Staatsanwaltschaft wirft Jugend rettet "Beihilfe zur illegalen Migration" vor. Sie sollen Menschen an Bord genommen haben, die sich nicht in Seenot befanden.

Zu den genauen Vorwürfen kann ich momentan keine Stellung nehmen, weil unsere Anwälte auch erst seit Mittwoch vollständige Akteneinsicht haben und das Gegenstand eines eventuell laufenden Verfahrens sein könnte. Generell möchte ich aber auf die Definition von Seenot hinweisen, die unter anderem auch der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags so herausgegeben hat. Demnach befinden sich Schiffe in Seenot, auf denen sich Personen befinden, die ohne Hilfe von außen nicht in Sicherheit gelangen und auf See verloren gehen könnten. Die Schiffe, die wir in der sogenannten Search and Rescue Zone in den internationalen Gewässern vor Libyen antreffen, sind nach dieser Definition als Seenotfälle zu betrachten. Sie sind teilweise extrem überladen mit Personen, haben zu wenig Sprit und sind generell in schlechtem Zustand. Das ist extrem billiges Material, was da verwendet wird. Das dann auch noch komplett mit Menschen zu überladen, macht nach unserer Definition jeden Fall da draußen zu einem Seenotfall.

Versenkt Jugend rettet Flüchtlingsboote, nachdem die Menschen herausgeholt wurden?

Ja, das ist das Standardprozedere, an das wir uns auch immer versuchen zu halten. Wir haben von den italienischen Behörden und auch von der italienischen Koordinationsstelle für Seenotrettung, dem MRCC, die Anweisung bekommen, Boote zu versenken, beziehungsweise sie zu zerstören. Dem leisten wir auch in den Fällen folge, in denen das für uns möglich ist. An erster Stelle steht aber für uns immer die Sicherheit der Crew. Falls andere Akteure auf der Bildfläche erscheinen, wie die sogenannten Engine Fisher oder andere unvorhergesehene Ereignisse dazwischen kommen, dann kann es passieren, dass dem so nicht Folge geleistet werden kann. Es wird aber auch stets an die entsprechenden italienischen Behörden so kommuniziert, wenn das nicht erfolgt ist.

Engine Fisher – was sind das für Leute und was machen die genau?

Die Engine Fisher kommen aus Richtung Libyen. Sie versuchen, die Außenbordmotoren von den Booten der Geflüchteten abzumontieren und zurück nach Libyen zu transportieren. Wahrscheinlich, um sie wieder zu verwenden. Wir haben in der Vergangenheit bei verschiedenen Engine Fishern recht aggressives Verhalten beobachtet. Bei denen geht es natürlich um finanzielle Interessen, weil so ein Außenbordmotor einiges wert ist. In solchen Situationen ist - wie so oft auf See - die Sicherheit unserer Crew das erste Credo für uns. Wenn ein Akteur aus libyschen Gewässern kommt, bei dem wir nicht einschätzen können, was seine Intention ist, kann man nur sehr schwer einschätzen, ob der eventuell bewaffnet ist. In solchen Situationen verhalten wir uns möglichst defensiv. Es ist schon vorgekommen, dass Engine Fisher Außenbordmotoren abmontiert haben, während noch Menschen in den Booten saßen.

Hat es Sie überrascht, dass Ihre Crew von italienischen Behörden abgehört wurde?

Die Kommunikation mit den italienischen Behörden war eigentlich immer von einer möglichst großen Offenheit geprägt. Wir hatten Termine mit dem italienischen Innenministerium, wo die Gespräche sehr positiv verlaufen waren. Unter dem Gesichtspunkt hat uns das auch überrascht, ja.

Trotz allem gab es bisher keine Anklage. Wie erklären Sie sich das?

Darüber jetzt zu urteilen wäre Spekulation. Die Anklage hat bisher eigentlich nur von Seiten der Öffentlichkeit stattgefunden. Verschiedene Medien waren sehr schnell in der Interpretation von Bildmaterial, das angeblich bestimmte Situationen zeigen sollte. Wir können dazu nur sagen, dass dieses Material in der Berichterstattung gänzlich aus dem Kontext gezogen und gänzlich re-kontextualisiert wurde in vielen Fällen. Wir warten jetzt erstmal ab, was von offizieller Seite tatsächlich auf uns zukommt.

Warum hat Jugend rettet den neuen Verhaltenskodex nicht unterschrieben, den die italienische Regierung vorgelegt hatte?

Wir waren damit ja nicht alleine. Andere NGOs [Nichtregierungsorganisationen, Anmerk.d.R.], die bei den Gesprächen zu diesem Verhaltenskodex teilgenommen haben, taten das auch nicht. Wir haben den aus drei Gründen nicht unterschrieben. Zum einen widerspricht er unseren grundsätzlich humanitären Prinzipien. Zum zweiten steht er im Konflikt zu geltendem internationalen Recht, wie zum Beispiel dem Seerecht. Und zum dritten hätte er eine Einschränkung unserer Rettungskapazität auf See zur Folge. Wir waren bei den Gesprächen aber in keinster Weise ausschließlich abblockend und sind weiterhin gesprächsbereit. Wir haben aber bei bestimmten Punkten - wie zum Beispiel, dass Polizei an Bord unseres Schiffes gefordert wurde - wenig Bewegungsspielraum.

Dabei sollte es sich um bewaffnete Polizeibeamte handeln. Warum ist das für Sie problematisch?

Jugend rettet agiert als unabhängige und neutrale Organisation. Menschen, denen wir in Seenot begegnen, müssen uns in diesem Moment der Rettung das Vertrauen entgegenbringen können, dass sie bei uns erst einmal in Sicherheit gelangen. Bewaffnete Polizei würde diesem Vertrauen möglicherweise entgegenwirken. Wo diese Geflüchteten herkommen, was deren Vergangenheit ist, wie die überhaupt erst an diesen Punkt gekommen sind, ob sie sich eventuell kriminellen Taten schuldig gemacht haben: Das kann immer noch an Land untersucht werden. Wir wollen uns den behördlichen Ermittlungen überhaupt nicht entgegenstellen. Uns geht es lediglich darum, dass wir in dem Moment der Rettung unabhängig und neutral auftreten müssen.

Es gibt bisher keine Anklage, der nicht unterschriebene Verhaltenskodex ist kein Gesetz – wann erwarten Sie denn Ihr Schiff zurück?

Hoffentlich so bald wie möglich. Unsere Anwälte sichten unter Hochdruck das uns vorliegende Material. Wir hoffen, dass sich die Umstände bald klären werden und dass die 'Iuventa' wieder in See stechen darf, um ihrer eigentlichen Aufgabe nachzugehen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Oliver Noffke.