Neue Härten beim Familiennachzug für Flüchtlinge - Die Eltern sind willkommen, die kleinen Geschwister nicht

10.08.17 | 06:01 Uhr

Minderjährige Flüchtlinge haben das Recht, ihre Eltern nach Deutschland zu holen. Weil die Trennung von der Familie von den Behörden nun aber nicht mehr als Härtefall gesehen wird, erhalten minderjährige Geschwister zunehmend kein Visum mehr. Von Sarah Mühlberger



Für den 17-jährigen Moris aus Aleppo, der seit über einem Jahr allein in Berlin lebt, hatte die Bundesrepublik in den vergangenen Wochen eine gute Nachricht, über die er sich aber nur kurz freuen konnte: Seine Eltern dürfen zu ihm nach Deutschland kommen. Seine drei Geschwister jedoch, die siebenjährige Joyce, die 14 Jahre alte Iyvin und der fünfjährige Jad, müssten allein in Syrien bleiben: Ihnen wurde das Visum verweigert. Minderjährige Flüchtlinge haben einen Rechtsanspruch darauf, ihre Eltern zu sich nach Deutschland zu holen. Die Geschwister durften in der Vergangenheit meist mitkommen, schließlich ist das erklärte Ziel des Familiennachzugs, die Einheit der Familie wiederherzustellen. Möglich machten das Härtefallklauseln, die nun offenbar anders ausgelegt werden.

"Massives Problem"

Der Berliner Flüchtlingsrat bestätigt auf Anfrage, dass die Zahl der Fälle deutlich angestiegen ist, in denen minderjährige Geschwisterkinder kein Visum bekommen und spricht von einem "massiven Problem". Da flieht ein 16-Jähriger vor der Terrororganisation Islamischer Staat im Schlauchboot übers Mittelmeer, und als endlich seine Eltern erfahren, dass sie nach Deutschland zu ihrem Sohn dürfen, erhält die Schwester einen vierseitigen Ablehnungsbescheid – das Mädchen ist zehn Monate alt. Da dürfen die Eltern eines 17-Jährigen nach Berlin ausreisen, aber der zwölfjährigen Schwester und dem sieben Jahre alte Bruder wird das Visum verweigert.

Ohne ihre Kinder wollen die Eltern meist nicht ausreisen

"Eine Familie, die ihre Kinder zurücklassen müsste, wird nicht ausreisen. So wird der gesetzlich zugesicherte Familiennachzug außer Kraft gesetzt", kritisiert Martin Keune. Er ist einer der Gründer der Berliner Initiative "Flüchtlingspaten Syrien", die Familienmitglieder syrischer Flüchtlinge auf eigene Kosten nach Deutschland holt. Ursprünglich hatte der Verein vor allem all jene im Blick, deren Ausreise besonders aussichtslos schien: die erwachsene Schwester oder die alte Mutter einer syrischen Flüchtlingsfamilie beispielsweise, die im Kriegsgebiet zurückbleiben mussten und für die das deutsche Asylrecht wenig Chancen bot. Zunehmend sind es aber minderjährige Geschwisterkinder, die nicht nach Deutschland nachreisen dürfen, erzählt Keune: "Wir können uns gerade kaum retten vor solchen Anfragen."

Trennung von der Familie gilt nicht mehr als Härtefall

Die Organisation "Pro Asyl" machte bereits im November auf die neue Praxis beim Familiennachzug aufmerksam, doch seit das Auswärtige Amt im März in einer Weisung an alle Auslandsvertretungen den Umgang mit Anträgen zum Geschwisternachzug spezifizierte, hat sich der härtere Kurs drastisch ausgeweitet. Die Trennung der Familie allein gilt nun nicht mehr als Härtefall, unabhängig vom Alter der Kinder, auch das Leben im Kriegs- oder Krisengebiet stelle keine Härte dar, heißt es in der Weisung. Und selbst wenn eine solche Härte vorliege, müsse geprüft werden, ob die "Referenzperson", also der in Deutschland anerkannte Flüchtling, ausreichend Wohnraum bereitstellen und für den Lebensunterhalt der Geschwister in Deutschland sorgen kann. "Und welcher minderjährige Flüchtling kann das schon?", fragt Martin Keune.

Die Trennung von der Familie erschwert die Integration

Wenn den Geschwistern die Einreise verweigert wird, dann haben die Eltern die Wahl, entweder gar nicht zu gehen und so ihr minderjähriges Kind allein in Berlin zu lassen, oder aber sie gehen und lassen ihre Kinder in Syrien zurück, in der Hoffnung, sie später nachholen zu können. Oder ein Elternteil geht zum Kind nach Berlin und einer bleibt in Syrien bei den Geschwistern. Es sei für die Familien eine "riesige Belastung, sich zu entscheiden, wen sie alleine lassen", sagt Sebastian Muy vom BBZ Berlin, dem Beratungs- und Betreuungszentrum für junge Flüchtlinge und Migranten. "Eine gute Lösung gibt es für die Familien unter diesen Umständen gar nicht." Ganz gleich für welche Variante sie sich entscheiden: Die Familie wird weiter getrennt leben. Im Juni kritisierte der Europarat, der Familiennachzug, so wie er in Ländern wie Deutschland aktuell gehandhabt wird, beschneide das Menschenrecht auf Familienleben. Die Trennung von Verwandten führe oft zu Stress und Depressionen und erschwere die Integration, sagte Nils Muiznieks, Menschenrechtskommissar des Europarats. Einige Zurückgelassene würden sich zudem dennoch auf den Weg machen und dabei ihr Leben gefährden.

Senat will sich im Bundesrat für erleichterten Familiennachzug einsetzen

Die meisten Syrer haben derzeit zudem überhaupt keine Chance, ihre Familie nach Deutschland nachzuholen: Sie werden überwiegend nicht mehr als Flüchtlinge, sondern nur als subsidiär Schutzberechtigte anerkannt. Die Möglichkeit des Familiennachzugs wurde für diese Gruppe bis März 2018 ausgesetzt. Und die Union hat bereits angekündigt, die Frist verlängern zu wollen. Für die minderjährigen Geschwister anerkannter Flüchtlinge gibt es zwar auch weiterhin gewisse Spielräume. Diese würden aber kaum noch genutzt, sagt Sebastian Muy vom BBZ. Auch die Berliner Senatsinnenverwaltung teilt rbb|24 auf Anfrage mit, das Auswärtige Amt mache nur "restriktiv Gebrauch" von der Möglichkeit, eine Ausnahmeregelung für die Kinder zu finden. In ihrem Koalitionsvertrag hat die Berliner rot-rot-grüne Regierung vereinbart, eine Bundesratsinitiative anzustreben "mit dem Ziel, den Familiennachzug zu sonstigen Angehörigen auszuweiten, insbesondere auch für Verwandte zweiten Grades". Die Senatsverwaltung prüfe derzeit die rechtlichen Möglichkeiten für einen solchen Gesetzentwurf und stimme diesen hausintern ab, so ein Sprecher.

Mehr als 220 Syrer nach Deutschland geholt

Berlin und Brandenburg gehören zu den fünf Bundesländern, die noch ein Landesaufnahmeprogramm haben. Auf diesem Wege ist es möglich, Angehörige syrischer Geflüchteter nach Deutschland zu holen – sofern sich jemand verpflichtet, für deren Lebensunterhalt aufzukommen. Für Einzelpersonen ist diese Art der Asylhilfe eine ziemlich kostspielige Angelegenheit - für jeden Erwachsenen sind 600 und für jedes Kind 450 Euro im Monat aufzubringen – im Zweifel fünf Jahre lang. Die "Flüchtlingspaten Syrien" wollen die Unterhaltssumme auf viele Schultern verteilen. 4.500 Menschen spenden regelmäßig Geld an die Initiative, dadurch kommen jeden Monat 107.000 Euro zusammen. 223 Syrer konnten so bereits nach Deutschland geholt werden.

Für Moris' Familie werden Spenden gesammelt

Je nach Spendenaufkommen kann der Verein im Monat durchschnittlich drei bis fünf weitere Familienangehörige nach Deutschland holen. Anfragen gibt es aber bis zu 500. "Wir versuchen, die Menschen aus den schlimmsten Kriegsgebieten zu holen", sagt Keune. Zunehmend sind es aber auch besonders drastische soziale Umstände, die ein Eingreifen zwingend erscheinen lassen – wenn eben Visumsentscheidungen dazu führen, dass in jedem Fall Kinder alleine leben müssten, wie im Fall des 17-jährigen Moris. Dessen Eltern und Geschwister, Christen aus Aleppo, wohnen seit sechs Jahren bei Verwandten, mal bei dem einen, mal bei dem anderen. Damit die Familie in Berlin wieder vereint werden kann, sucht Keunes Initiative weiter nach Menschen, die bereit sind, mindestens zehn Euro im Monat zu spenden.