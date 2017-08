Am Samstag zieht wieder die Hanfparade durch Berlin, mittlerweile zum 21. Mai. Geplant ist zunächst eine Kundgebung am Hauptbahnhof; von dort wird sich der Zug in Richtung Gesundheitsministerium und Alexanderplatz in Gang setzen. Zum Abschluss ist in der Nähe des Neptunbrunnens eine Abschlusskundgebung vorgesehen.