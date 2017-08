Audio: Inforadio | 16.08.2017 | Jana Wagner

Youtuber treffen Angela Merkel - Heute Schmink-Tipps, morgen Merkel interviewen

16.08.17 | 06:23 Uhr

Zuletzt durfte Videoblogger LeFloid Angela Merkel Fragen stellen - diesmal sind es gleich vier Youtuber, die die Kanzlerin mitten im Wahlkampf interviewen. Dabei verfolgen die Webstars sonst eher andere Themen, etwa Mode, Make-up und Nutella. Von Jana Wagner



Alexander Böhm wirkt entspannt. Ein Interview mit der Kanzlerin? Davon lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen. Vorbereitung? Minimal. "So wenig wie möglich, man hätte sonst ja auch jemand anderes nehmen können", sagt Alexander. Dann sei man schließlich wieder bei professionellen Journalisten und "dann hat es nicht den Charme, den ich gerne hätte", sagt der Web-Star.



Brille, kurze, strubblige Haare und immer ein bisschen überdreht – so präsentiert er sich auf seinem Kanal "AlexiBexi". Der geborene Hamburger nimmt sich nicht so ernst – auf seinem Youtube-Kanal gibt es vor allem Unterhaltung: Er singt englische Lieder auf Deutsch, testet neue Technik-Gadgets und erklärt, was man mit Nutella besser nicht machen sollte. Im Interview mit der Kanzlerin will er Schnittstelle zwischen der jungen Generation und Politik sein, sagt er. Deswegen habe er zugesagt. Für den Wahlkampf instrumentalisiert, fühlt er sich nicht. "Ich höre jetzt genau zu und werde eben versuchen, nicht ihren Wahlkampfkatalog anzuhören, sondern herauszufinden, was dahinter steckt."



Viel Zeit zum Diskutieren bleibt den jungen Webstars nicht – nur zehn Minuten Zeit hat jeder, um seine Fragen an die Kanzlerin loszuwerden. Die sollen nicht nur von den Youtubern selbst kommen, sondern auch von den Nutzern der Plattform.

Internet, Armut und Cannabis

Neben Alexander Böhm ist auch Lisa Sophia alias "itscoleslaw" dabei. Sie berichtet nach eigenen Angaben in ihrem Youtube-Kanal sonst über peinliche Situationen und witzige Alltagsgeschichten. Unter dem Hashtag #DeineWahl ruft die Psychologie- und Politikstudentin auf, Fragen zu stellen. "Ich hab mir zuerst Gedanken darüber gemacht, welche Themen mir denn am Herzen liegen und habe die dann mit den Dingen abgeglichen, die meine Zuschauer mir geschrieben haben", erklärt Lisa. "Da gab's dann zum Glück viele Überschneidungen und davon ausgehend habe ich mich für meine Fragen entschieden."



Ihre Fans und Follower antworten der 22-Jährigen zahlreich – und zu ganz unterschiedlichen Themen: "Wie sieht es aus mit Internet-Ausbau? Wieso liegen wir so weit zurück?", "Wie werden Sie versuchen die Kluft zwischen Arm und Reich zu bekämpfen?", "Warum wird Cannabis nicht legalisiert?" Welche sie ausgewählt hat, verrät Lisa Sophia aber noch nicht.

Einer mit außenpolitischen Themen

Dass die Fragen vorher nicht ans Kanzleramt gehen, war für Mirko Drotschmann Voraussetzung dafür, dass er dem Interview zustimmt. Der 31-Jährige ist wohl der routinierteste der vier Youtuber im Bereich Politik. Er erklärt auf seinem Kanal als "Mr Wissen2 Go" Themen aus Politik, Wissenschaft und Geschichte. "Ich hab mir den Bereich Außenpolitik ausgesucht, ich will noch nicht ins Detail gehen, weil das Kanzleramt natürlich auch sehr interessiert ist, was wir fragen, und das will ich jetzt noch nicht sagen", erklärt Mirko.



Merkel meets Modebloggerin

Bisher wenig politisch ist der Kanal von Ischtar Isik. Die 21-jährige Modebloggerin lebt in Berlin und zeigt auf Youtube gerne, wie sie sich schminkt, was sie isst und welche Outfits sie trägt.



Ausgewählt hat die Youtuber nicht die Kanzlerin, sondern eine private Produktionsfirma. Ob auch Live-Interviews mit anderen Spitzenkandidaten geplant sind, ist noch nicht bekannt.