Wenig Hoffnung für inhaftierte Deutsche in der Türkei

Seit einem Monat sitzt Peter Steudtner in türkischer Haft. Die Bundesregierung hat wenig Hoffnung auf eine baldige Freilassung. Beim Fürbittengebet in der Gethsemanekirche forderte Landesbischof Dröge am Montagabend erneut die sofortige Freilassung des Berliners.