Interaktive Karte hilft künftigen FSJ-lern in Brandenburg

Das Brandenburger Bildungsministerium hat eine interaktive Karte ins Netz gestellt, die Freiwilligendienst-Stellen in Brandenburg auflistet. Das neue Online-Tool verzeichnet mehr als 900 Einsatzorte für ein "Freiwilliges Soziales Jahr" und 130 für ein "Freiwilliges Ökologisches Jahr", wie das Ministerium am Freitag in Potsdam mitteilte. Unter den Beschäftigungsorten sind Sportvereine, Kitas und Theater.