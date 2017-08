Audio: Inforadio |18.08.2017 | 12.25 Uhr

Interview mit Prof. Hajo Funke - "Die Neonazis glauben, dass Heß ermordet wurde"

18.08.17 | 18:23 Uhr

Am Samstag wollen Neonazis in Berlin-Spandau zum Gedenken an Rudolf Heß aufmarschieren. Hätte man das nicht verhindern können? Welche Bedeutung hat Heß für die Neonazi-Szene? Fragen an den Politologen und Rechsextremismus-Experten Hajo Funke.

rbb: Herr Prof. Funke, wie bewerten Sie es, dass die Berliner Behörden die Kundgebung gestatten, obwohl es zahlreiche Stimmen für ein Verbot gibt?

Prof. Hajo Funke: Es wäre denkbar gewesen, das zu verbieten wegen Gefahren für die öffentliche Sicherheit und wegen des Wissens darum, dass gehetzt werden dürfte. Aber bei Gerichten ist das so, dass man das nie vorher weiß - auch im Falle dieser 6.000 Neonazis, die in Themar in Südthüringen ein Rechtsrock-Konzert organisiert haben, hätte man ein Verbot erwägen können.

Zur Person Der Politikwissenschaftler Prof. Hajo Funke, Jahrgang 1947, lehrte von 1993 bis 2010 am Institut für Politische Wissenschaften an der FU Berlin. Er gilt als Experte für Rechtsextremismus. Im NSU-Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags wurde Funke als Sachverständiger hinzugezogen.

Warum hat Rudolf Heß für die rechtsextreme Szene eine so große Bedeutung?

Rudolf Heß war keineswegs der Wichtigste im Herrschaftssystem des Nationalsozialismus und erst recht nicht hinsichtlich der Ermordung der Juden. Das war Hitler selbst, das waren Himmler, Göring, Goebbels und andere. Heß war immer dabei, er war eindeutig nationalsozialistisch ideologisiert seit er für Hitler "Mein Kampf" sozusagen aufschrieb. Er war ein Ideologe, der nie flexibel war oder etwas aufgegeben oder verändert hat. Er lebte lange, und dann glaubte man, dass er ermordet wurde. Deswegen ist die Erinnerung an seinen Tod - sie sagen Mord - ein Fokuspunkt der neonationalsozialistisch orientierten Rechten.

An der Heß-Kundgebung werden auch rechte Gruppen aus dem Ausland teilnehmen. Was sagt das über die internationale Vernetzung von Neonazis?

Die ist erheblich, das wissen wir aus der NSU-Aufklärung. Gruppen wie "Blood & Honour" waren schon 1991 bei einer großen Veranstaltung von David Irving zu Ehren von Rudolf Heß in Halle an der Saale versammelt. Das heißt, das ist ein wirklich zentraler Fokuspunkt auch für die internationale Rechte oder besser gesagt neonationalsozialistische Rechte.

Wieviel Gemeinsamkeit gibt es bei den Neonazis und anderen Rechtsradikalen Europas? Und was trennt sie vielleicht auch?

Das Gemeinsame ist die Identifizierung mit dem historischen Nationalsozialismus bei diesen Gruppen. Oft ist es die Holocaust-Leugnung oder umgekehrt die Akzeptierung des Holocaust. Die ultra-neonationalsozialistische Rechte hat sich in den Parteien Die Rechte und Der III. Weg versammelt, aber auch in der neonationalsozialistisch gewordenen NPD. Davon sind die Identitären zu unterscheiden oder teils rechtsradikale AfDler, die die Identifizierung mit dem historischen Nationalsozialismus aus taktischen und inhaltlichen Gründen oft nicht mitmachen.

Ein paar Jahre war relative Ruhe um den Heß-Todestag. Jetzt wird also wieder auf Berliner Straßen marschiert - erlebt das Nazi-Gedankengut eine Renaissance?

Bei den Genannten - natürlich. Wenn in Themar in Südthüringen 6.000 aufmarschieren, dann ist das nicht wenig. Nein, die Neonazis sind da. Sie sind nach dem leichten Abebben der Gewaltbewegung gegenüber Flüchtlingen und Muslimen nur nicht mehr so präsent wie in den letzten Jahren, wo sie an der Seite arbeitsteilig mit Pegida demonstriert und dann die Gewalt mit verursacht haben.

Herr Prof. Funke, Sie haben ihr gesamtes wissenschaftliches Leben in den Dienst der Aufklärung der Nazi-Ideologie gestellt. Schmerzt es Sie persönlich, dass so ein Heß-Todestag immer noch Rechte von Nah und Fern mobilisiert, dass wir auch jetzt darüber sprechen müssen?

Nein, das ist ein Machtkampf. Ein Machtkampf um eine plurale, offene Republik. Und diesen Machtkampf haben wir alles in allem gewonnen. Das Gespräch führte Alexander Schmidt-Hirschfelder