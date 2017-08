JVA Spremberg - Neonazi mit KZ-Tattoo verbringt Haft im offenen Vollzug

17.08.17 | 17:27

Der wegen eines öffentlich gezeigten KZ-Tattoos zu acht Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilte Neonazi Marcel Zech verbringt seine Haftstrafe im offenen Vollzug. Der NPD-Funktionär, der für die rechtsextreme Partei in Brandenburg unter anderem in den Kreistag Barnim gewählt wurde, hat seine Strafe nach Informationen des Evangelischen Pressedienstes (epd) vor einigen Wochen in der JVA Spremberg angetreten.

Im aktuellen brandenburgischen Vollstreckungsplan der Justiz von 2015 ist festgelegt, dass erwachsene Straftäter mit Haftstrafen unter drei Jahren "unmittelbar in den offenen Vollzug" kommen, wenn sie zuvor auf freiem Fuß waren. Ausnahmen gelten für bestimmte Straftaten bei Haftstrafen von mehr als zwei Jahren, beim Maßregelvollzug sowie bei zusätzlich laufenden Verfahren wegen Verbrechen.

Unterschiedliche Regelungen zum offenen Vollzug

Zum offenen Vollzug bestünden in den Haftanstalten unterschiedliche Regelungen, hieß es im brandenburgischen Justizministerium: "Grundsätzlich gilt, dass Gefangene, die sich nicht in Lockerungen befinden, sich in der Nachtzeit von 22 bis 6 Uhr in der Justizvollzugsanstalt aufhalten müssen." Die Verurteilten seien zudem an die Vorgaben der Hausordnung gebunden, hieß es weiter. Bei Verstößen gegen diese Hausordnung oder gegen individuelle Weisungen und bei einem Verdacht neuer Straftaten werde neu geprüft, ob der Häftling gemäß Justizvollzugsgesetz für den offenen Vollzug geeignet sei oder "mangels Eignung die Verlegung in den geschlossenen Vollzug anzuordnen ist".

Bewährungsstrafe ausgeschlossen