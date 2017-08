"Bunt statt Grauland": Brandenburgs Jugendkampagne "Schöner leben ohne Nazis" ist in die diesjährige Sommertour gestartet. Mit Musik, Kunst und Workshops soll so bis Ende September in zehn brandenburgischen Kommunen mit lokalen Partnern "ein deutliches Zeichen gegen Rechtspopulismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus" gesetzt werden, erklärten die Veranstalter am Mittwoch in Potsdam. Die Kampagne wurde vom Landesjugendring, dem Aktionsbündnis gegen Rechtsextremismus und der F.C. Flick-Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit initiiert.