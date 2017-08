Ingrid Schipper ist pensionierte Lehrerin und engagierte Bürgerin. Sie gründete einen Verein zur Rettung eines Friedenauer Hauses, das seit mehr als einem Jahrzehnt leer steht. Schipper hofft, dass das Haus in der Odenwaldstraße zu einem Mehrgenerationenhaus umgewandelt werden kann, in das auch soziale Projekte einziehen können. Im Moment ist Ingrid Schipper enttäuscht - von den verantwortlichen Stadträten im Bezirk. "Es scheint nicht so, dass da Druck gemacht wird vom Bezirk, dass sich da was bewegt."

Christiane Heiß ist Stadträtin im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg. Aufgabe der Grünen-Politikerin ist es, zu verhindern, dass Wohnraum zweckentfremdet wird, also widerrechtlich leer steht. Sie versteht den Bürger-Protest, aber sie sieht ein Problem: "Auch hier wünscht sich die Öffentlichkeit vom Bezirk deutlich mehr, als wir in unseren Leistungen erbringen können."