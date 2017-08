Stadtentwicklungssenatorin Lompscher (Linke) hat in einem Rundschreiben verfügt, dass für den Neubau von Dachgeschosswohnungen keine Bäume mehr gefällt werden dürfen. Damit rief sie sofort Kritiker auf den Plan. Im rbb verteidigte Lompscher die Regelung.

Ein Rundschreiben von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) zum Dachgeschoss-Ausbau hat bei der Wohnungswirtschaft und der Opposition Kritik ausgelöst. In dem Schreiben wird verboten, Straßenbäume zu fällen, um beim Bau zusätzlicher Stockwerke einen zweiten Rettungsweg per Feuerwehr-Drehleiter zu ermöglichen.

Damit werde der Dachgeschoss-Ausbau in Berlin einen weiteren Dämpfer erfahren, erklärte David Eberhardt vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen im rbb."Dachgeschoss-Ausbauten sind grundsätzlich etwas teurer als andere Wohnungen, die gebaut werden. Wenn das jetzt noch zusätzlich verteuert wird - was ja auch an den Vorschriften liegt, die schon bestehen - wird Dachgeschoss-Ausbau untragbar."

In Lompschers Rundschreiben ist allerdings auch von einer Ausnahmeregelung die Rede - wenn nämlich preiswerter Wohnungsbau realisiert werde. Der Bau-Experte der CDU-Fraktion, Christian Gräff, sagte, die Regelung sei eher ideologisch bedingt und juristisch fragwürdig.