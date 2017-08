In Berlin bessern 275 Richter und Richterinnen mit einem Nebenjob ihr Gehalt auf. Allein am Landgericht gehen 63 Richter einer weiteren Arbeit nach. Das geht aus der Antwort der Senatsverwaltung für Justiz auf eine parlamentarische Anfrage der oppositionellen FDP hervor. Demnach haben 24 Richter am Arbeits- sowie Landesarbeitsgericht insgesamt 120 Anträge auf Tätigkeiten außerhalb ihres regulären Jobs gestellt, die genehmigt wurden. Insgesamt arbeiten in der Hauptstadt etwa 1.700 Richter an den verschiedenen Gerichten.



Bei den Strafverfolgungsbehörden gibt es 64 Staatsanwälte von insgesamt 314 mit Nebentätigkeiten, bei der Berliner Amtsanwaltschaft 15 Amtsanwälte.



Die Tätigkeiten seien genehmigt und beeinträchtigten die hauptamtliche Arbeit nicht, heißt es in der Antwort der Senatsverwaltung für Justiz.