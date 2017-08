Das zuständige Elfte Istanbuler Strafgericht lehnte den Einspruch gegen die Untersuchungshaft für Steudtner, dessen schwedischen Kollegen Ali Gharavi und sechs türkische Menschenrechtler ab, wie Anwälte der Beschuldigten am Freitag sagten. Die Rechtsvertreter von Steudtner und Gharavi übten scharfe Kritik an den Haftbedingungen ihrer Mandanten. Seit vergangenen Dienstag befänden sich beide im Gefängnis in Silivri in Einzelhaft. Silivri liegt rund 70 Kilometer westlich von Istanbul. Im gleichen Gefängnis sitzt auch der deutsch-türkische "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel in Untersuchungshaft.

Steudtners Anwalt kritisierten, dass seinen Mandanten das Recht auf vertrauliche Gespräche verwehrt werde. Stattdessen würden diese Gespräche mit Kameras aufgezeichnet und von Wärtern beobachtet. Das verstoße gegen die in der europäische Menschenrechtskonvention und der türkischen Verfassung verankerten Vertraulichkeitsgarantie solcher Gespräche. Steudtner und Gharavi seien zudem englischsprachige Bücher abgenommen worden, die ihnen in dem vorherigen Gefängnis im Istanbuler Stadtteil Maltepe erlaubt worden seien.



Steudtner, Gharavi und acht türkische Menschenrechtler waren am 5. Juli bei einem Seminar in Istanbul festgenommen worden. Gegen acht der insgesamt zehn Beschuldigten wurde danach Untersuchungshaft verhängt. Darunter ist neben den beiden Ausländern auch die Landesdirektorin von Amnesty International, Idil Eser. Zwei Beschuldigte wurden unter Auflagen bis zu einem Prozess freigelassen.



Unterdessen forderte der Berliner Landesbischof Markus Dröge Steudtners Freilassung. "Es ist für mich nicht hinnehmbar, dass Peter Steudtner nach wie vor in der Türkei festgehalten wird", erklärte Dröge. Er wolle sich am kommenden Montag, den 7. August 2017, am Fürbittengebet in der Gethsemanekirche beteiligen.