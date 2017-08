Die türkischen Behörden haben dem deutschen Botschafter Martin Erdmann erstmals einen Besuch beim in der Türkei inhaftierten Berliner Menschenrechtler Peter Steudtner erlaubt. Das Treffen soll am kommenden Mittwoch stattfinden, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, am Mittwoch in Berlin.