Die Modernisierung von Wohnungen in Berlin führt zu drastisch steigenden Mieten. Das geht aus einer Studie des Mietervereins hervor. Die Folge sei eine massive Verdrängung von Menschen aus ihren Kiezen.

Wild sprach von einer massiven Umverteilung von Vermögen zu Ungunsten der Mieter. Der Nutzen, zum Beispiel gesparte Heizkosten, sei oft gering und stehe in keinem Verhältnis zu den Mieterhöhungen.

Der Berliner Mieterverein befürchtet im Zuge der energetischen Sanierung und der Modernisierung von Wohnungen eine massive Verdrängung von Menschen aus ihren Kiezen. "Die Modernisierung ist aus dem Ruder gelaufen", kritisierte Geschäftsführer Reiner Wild am Dienstag.

In extremen Fällen wurden die Mieten sogar verdoppelt und verdreifacht. In Tegel/Reinickendorf schlug ein Vermieter nach der Modernisierung der Wohnanlage 16,10 Euro pro Quadratmeter auf die Miete drauf.

Der Mieterverein untersuchte rund 200 Modernisierungsprojekte der vergangenen Jahre in Berlin. Ergebnis: Nach diversen Modernisierungsmaßnahmen stieg die Nettokaltmiete im Durchschnitt um knapp 2,50 Euro pro Quadratmeter. Bei einem Viertel der Wohnungen lag die Mietsteigerung bei 3 Euro pro Quadratmeter und mehr. "Das bereitet uns besondere Sorge, denn Erhöhungen in diesem Ausmaß haben Verdrängung zur Folge", sagte Wild.

Dabei brachten die Sanierungsmaßnahmen der Studie zufolge nur wenig Einsparungen beim Energieverbrauch sowie insgesamt bei den Betriebskosten.

In einigen wenigen Fällen sei der Heizenergie-Verbrauch in einer Größenordnung von durchschnittlich 35 Kilowattstunden je Quadratmeter und Jahr zurückgegangen - was bei einer 70 Quadratmeter großen Wohnung 200 Euro Ersparnis im Jahr ausmache. Dem stehe jedoch ein durchschnittliches Mietplus allein aufgrund der energetischen Sanierung von 1.300 Euro im Jahr gegenüber.