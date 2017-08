Hintergrund für die plötzliche Beschlagnahmung könnte sein, dass "Jugend rettet" erst Anfang der Woche - zusammen mit anderen Organisationen - die Unterschrift unter einen neuen Verhaltenskodex verweigert hat. Die italienischen Behörden hatten daraufhin Konsequenzen angekündigt. Nun handelten sie: Mehrere Boote der italienischen Küstenwache hatten die "Iuventa" gezwungen, zwecks Kontrollen in den Hafen der Insel Lampedusa einzulaufen. Dort wurde das Schiff durchsucht und beschlagnahmt.

Es gebe laufende Ermittlungen über Beziehungen zwischen Hilfsorganisationen und Schleusern. Die Besatzung des Schiffes "Iuventa" steht demnach im Verdacht der Begünstigung illegaler Einwanderung. Die Crew weist das zurück, will aber "zunächst auf allen Ebenen Informationen sammeln" und sich nicht an Spekulationen beteiligen, wie sie auf Facebook mitteilte. "Wir hoffen auf zeitnahe und klärende Gespräche mit den italienischen Behörden. Für uns hat das Retten von Menschenleben auch jetzt noch höchste Priorität, weswegen wir es aktuell sehr bedauern, nicht im Einsatzgebiet sein zu können."

Der Verein "Jugend rettet" wurde vor zwei Jahren im Kern von jungen Berliner Aktivisten gegründet und ist in Teltow (Potsdam-Mittelmark) registriert. Im Vorjahr kaufte der Verein, der Teil der Initiative Transparente Zivilgesellschaft (ITZ) ist, schließlich einen alten niederländischen Fischkutter und startete im Sommer von Malta aus seine ersten Seenotrettungen. In sieben Missionen mit Titeln wie 'Solidarity', 'Equality', 'Responsibility' oder 'Humanity' retteten die Aktivisten zwischen Juli und November nach eigenen Angaben auf ihrer Webseite über 6.500 Menschen, die sie nach Italien brachten.

Nach einer Renovierung im Winter startete die "Iuventa" im März dieses Jahres zu weiteren Missionen. Im April geriet es bereits in die Schlagzeilen, nachdem es wegen zu vieler Flüchtlinge an Bord manövrierunfähig und selbst in Seenot geraten war.