Nach Terroranschlag in Barcelona - 13 Deutsche verletzt - Gesten des Mitgefühls

18.08.17 | 12:27 Uhr

Bei dem islamistischen Anschlag in Barcelona sind 13 Deutsche teils lebensgefährlich verletzt worden. Das Auswärtige Amt schließt nicht aus, dass unter den 13 Todesopfern auch Deutsche sind. Berlin und Brandenburg trauern mit der spanischen Stadt.

Am Tag nach dem islamistischen Terroranschlag in Barcelona sind auch in Berlin erste Trauerbekundungen zu sehen gewesen. An der spanischen Botschaft am Rande des Tiergartens hingen am Freitagvormittag die Fahnen auf Halbmast. Ein Besucher hatte weiße Blumen und ein silbernes Kreuz in den Zaun vor der Botschaft gesteckt. Das Brandenburger Tor wird allerdings nicht in den spanischen Farben beleuchtet. Der Senat hatte beschlossen, diese symbolische Beleuchtung nur noch bei Unglücken oder Anschlägen in Partnerstädten Berlins anzuschalten.

Spanische Flaggen an der Botschaft im Tiergarten wehen auf halbmast

Trauerbeflaggung in Berlin und Brandenburg

Wegen des Anschlags hat der Berliner Senat Trauerbeflaggung angeordnet. Sie gilt für alle Gebäude, die von Dienststellen und Einrichtungen des Landes Berlin benutzt werden. Innensenator Andreas Geisel (SPD) erklärte am Freitag: "Wir sind zutiefst bestürzt über den Anschlag in Barcelona. Ich spreche allen Angehörigen der Opfer mein tiefes Beileid aus. Berlin trauert mit Barcelona." Auch das Innenministerium in Potsdam ordnete die Trauerbeflaggung an. "Ich bin fassungslos, dass erneut Verbrecher ein Auto als Waffe nutzten und damit Menschen töteten und verletzten. Uns ist das durch den Anschlag in der Vorweihnachtszeit in Berlin noch in grausamer Erinnerung", erklärte Woidke.



Auch Deutsche unter 13 Todesopfern?

Bei dem Anschlag sind auch 13 deutsche Staatsbürger verletzt worden. Bei einigen seien die Verletzungen so schwer, dass sie noch um ihr Leben kämpfen müssten, sagte am Freitag der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, in Berlin. Zu möglichen deutschen Todesopfern legte er sich zunächst nicht fest. "Ob unter den Todesopfern auch Deutsche sind, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigen, wir können es aber nicht ausschließen", sagte Schäfer. Er äußerte "Bedauern und Trauer" über die Opfer des Anschlags, auch die dabei verletzten Deutschen. Justizminister Heiko Maas (SPD) teilte via Twitter mit: "Mit Blick auf die deutschen Opfer beim brutalen Anschlag in Barcelona hat der Generalbundesanwalt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet."

"Lassen uns Lebensart nicht nehmen"

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte den Opfern des Terroranschlags bereits am Donnerstagabend sein Beileid und Mitgefühl ausgesprochen. "Hier in Berlin leben viele Spanierinnen und Spanier, die mit den Berlinerinnen und Berlinern zusammen um die Opfer trauern", erklärte Müller. "Aber wir lassen uns gemeinsam, ob in Barcelona oder London, Paris oder Berlin und in ganz Europa nicht die Freiheit unserer Lebensart nehmen." Vor fast genau neun Monaten war Berlin Schauplatz eines ähnlichen Terroranschlags. Damals hatte der Tunesier Anis Amri einen entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gefahren. Zwölf Menschen starben, fast 70 wurden verletzt.