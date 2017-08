Hr. Klein Berlin Donnerstag, 17.08.2017 | 19:48 Uhr

Ich muss sagen das ich ein bissen überrascht bin vom Senat, und kann das nur begrüßen. Richtig so, in Deutschland ist Saat und Kirche immer noch getrennt, und das soll auch so bleiben!

Es ist immer nur eine "Religion" die auf fällt! Warum haben andere Glaubensgemeinschaften nicht das Bedürfnis immer einen Sonderwurst haben zu wollen? Sind die vielleicht in Deutschland integriert und erkennen die Gesetzte am?

Top Anwältin!