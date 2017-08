Video: rbb|24 | 01.08.2017 | John Hennig

Pilotprojekt zu Videoüberwachung - Ab jetzt erkennen Kameras Gesichter am Südkreuz

01.08.17 | 06:26 Uhr

"Bitte recht freundlich", heißt es ab jetzt am Berliner Bahnhof Südkreuz: Dort wird eine Software zur Gesichtserkennung getestet. Die Datenschutzbeauftragte kritisiert den Versuch – wer anonym bleiben will, kann den Kameras aber aus dem Weg gehen. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Sie sehen nicht anders aus als die Überwachungskameras, die man schon etliche Male in Bahnhöfen und auf öffentlichen Plätzen gesehen hat. Doch die blauen und weißen Aufkleber und Plakate in der Westhalle des Berliner Bahnhofs Südkreuz machen deutlich, was anders ist: Durch eine spezielle Software können die Kameras Gesichter erkennen und zuordnen. Um herauszubekommen, wie zuverlässig diese Technik funktioniert, startet am Dienstag ein halbjähriger Pilotversuch von Bundespolizei, Bundesinnenministerium und Bundeskriminalamt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn. Bei der "Erprobung intelligenter Videotechnik zur Gesichtserkennung", so der offizielle Titel, geht es aber nicht um die Gesichter aller etwa 100.000 Menschen, die den Bahnhof Südkreuz Tag für Tag nutzen, sondern nur um die von 275 Testpersonen. Diese konnten sich Ende Juni eine Woche lang bei der Bundespolizeidirektion am Südkreuz melden. Dort wurden Fotos von ihnen gemacht und dabei auch die biometrischen Daten ihres Gesichts erfasst. Beides ist nun in einer Datenbank hinterlegt, mit der die Bilder der vier Überwachungskameras abgeglichen werden.

Bundespolizei will mögliche Gefährder erkennen

Die Bundespolizei setzt große Hoffnungen in die Gesichtserkennung: Durch sie könnten in Zukunft "Personen, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen", erkannt werden, verkündet die Behörde. Wenn diese zum Beispiel einen Bahnhof betreten, könnte die Polizei von der Gesichtserkennungs-Software gewarnt werden und gezielt Maßnahmen ergreifen, so die Logik. Und die Bundespolizei geht noch weiter: "Mögliche Gefährder könnten vor einem geplanten Anschlag festgestellt und dieser verhindert werden", verkündet sie. Kritiker wenden bei dem Argument jedoch ein, dass die Polizei beispielsweise auch den Aufenthaltsort von Anis Amri, dem Attentäter vom Breitscheidplatz, wusste, den Anschlag aber trotzdem nicht verhindern konnte.

Berliner Datenschutzbeauftragte: Unbeteiligte könnten in Ermittlungen verwickelt werden

Auch die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk zeigt sich von dem Test am Südkreuz nicht begeistert. Sie stehe der Gesichtserkennungs-Technik skeptisch gegenüber: "Die große Gefahr besteht darin, dass umfangreiche Bewegungsprofile von Bürgerinnen und Bürgern erstellt werden können und damit das Recht, sich frei und unbeobachtet in der Öffentlichkeit zu bewegen, infrage gestellt wird." Je mehr die Technik später einmal flächendeckend eingesetzt werde und je mehr dadurch "sensible Daten in der Welt sind, desto höher werden auch die Missbrauchsmöglichkeiten", sagt Smoltcyk. Zudem sehe sie die Gefahr, dass Unbeteiligte in Ermittlungen reingezogen würden – zum Beispiel, weil sie in der Nähe eines Straftäters waren.

Datenschutzbedenken? Habe sie nicht, schließlich werde der Versuch ja von einer Bundesbehörde durchgeführt, sagt eine Testperson.

Die Testpersonen bekommen kein Geld

"Lieber fasst man mal einen Unschuldigen, anstatt dass man die Chance nicht nutzt und der Terrorist dann weiter fliehen kann", entgegnet Robin Kreißig – er ist eine der 275 Testpersonen. Der 21-Jährige studiert Elektrotechnik beim Projektpartner Deutsche Bahn. Aus dem firmeneigenen Intranet hat er von dem Test erfahren: "Ich interessiere mich extrem für neue Technologien, und weil ich selbst weiß, dass so ein Projekt einfach einen Testlauf braucht, um später mal zuverlässig zu funktionieren, wollte ich es gerne unterstützen", sagt Kreißig. Sandra von Kuczkowski sagt, ihr "Gerechtigkeitssinn" sei der Grund dafür, dass sie bei dem Projekt mitmacht: "In einer Großstadt wie Berlin passiert immer wieder etwas auf Bahnhöfen, und da kann es nicht sein, dass Leute einfach andere angreifen und ungestraft davonkommen." Die 42-Jährige arbeitet für eine Fluggesellschaft. Datenschutz-Bedenken habe sie nicht, schließlich werde der Versuch von einer Bundesbehörde durchgeführt.

Ein Transponder lässt die Zuverlässigkeit der Technik überprüfen

Sandra von Kuczkowski, Robin Kreißig und die anderen Testpersonen bekommen für ihre Teilnahme kein Geld. Belohnt wird aber trotzdem nach Leistung: Wer an mindestens 25 Tagen sein Gesicht erkennen lässt, kriegt einen 25-Euro-Gutschein von Amazon. Und den drei Testpersonen, die sich in dem halben Jahr am häufigsten im überwachten Bereich filmen lassen, werden Sonderpreise spendiert - zum Beispiel eine Apple Watch. Damit überprüft werden kann, wie zuverlässig die Kameras am Südkreuz arbeiten, haben alle Tester einen Transponder bekommen. Er ist etwas größer und dicker als ein Zwei-Euro-Stück, muss am Körper getragen werden und signalisiert der Technik, dass einer der Tester anwesend ist. Falls eine Testperson den überwachten Bereich durchläuft, die Kamera aber beispielsweise wegen einer Sonnenbrille sein Gesicht nicht erkennt, weiß die Bundespolizei dadurch, dass das System noch nicht perfekt arbeitet.

Noch keine Gesetzesgrundlage für Gesichtserkennung

Wer den Kameras ganz aus dem Weg gehen will, muss dafür im kommenden halben Jahr übrigens nicht komplett das Südkreuz meiden: Zum einen wird die Gesichtserkennung nur in der Westhalle des Bahnhofs getestet – die Bahnsteige bleiben also davon verschont. Zum anderen sind die überwachten Bereiche in der Westhalle nochmal extra markiert: mit blauen Aufklebern auf dem Boden. Dort, wo die Kameras nicht filmen, sind die Aufkleber weiß. Allerdings ist der blaue Bereich deutlich größer als der weiße. Was nach dem halbjährigen Test passieren soll, dazu wollte sich die Bundespolizei gegenüber rbb|24 nicht äußern. Berlins Datenschutzbeauftragte Maja Smoltzyk sagt, dass eine flächendeckende Einführung der Gesichtserkennung nicht erlaubt sei, weil es dafür zurzeit in Deutschland keine gesetzliche Grundlage gebe. Außerdem tritt im nächsten Jahr die EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft: "Dort wird die biometrische Technik grundsätzlich ausgeschlossen und nur unter ganz engen Voraussetzungen für zulässig erachtet." Dass bald in allen Bahnhöfen Kameras hängen, die Gesichter erkennen können, ist also vorerst höchst unwahrscheinlich – zumindest, wenn keine Gesetze geändert werden.