Er galt als kreativer Kopf in der Berliner Polizeiführung. Dass die Polizei Elektroschocker testet, sah er als unrechtmäßig an. Jetzt hat der Sicherheitsexperte Michael Knape seinen Hochschul-Lehrauftrag verloren. Hat der Polizeipräsident persönlich dafür gesorgt?

Die Entscheidung, Knape nicht weiter zu beauftragen, habe der Fakultätsrat als oberstes Gremium des Fachbereichs schon am 16. Mai mit großer Mehrheit getroffen, sagte Lochner weiter. In Fakultätsrat seien Professoren, Mitarbeiter und Studierende vertreten. Warum der Beschluss gerade jetzt öffentlich wurde, sei ihm nicht bekannt, sagte Lochner. Der Spiegel schreibt, Knape sei das Ende der Lehrtätigkeit erst Anfang Juli mitgeteilt worden.

Der langjährige Polizeiführer und Dozent Michael Knape bekommt im Wintersemester 2017/18 keinen Lehrauftrag mehr an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht. Das bestätigte HWR-Sprecher Martin Lochner am Dienstag rbb|24. Zuerst hatte Spiegel Online darüber berichtet. An der HWR hatte Knape nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei über einen Zeitraum von 28 Jahren unterrichtet.

Ausschließlich in Gefahrensituationen und sehr strikt will die Berliner Polizei in einer dreijährigen Testphase Elektroschocker einsetzen. Am Donnerstag stellten Beamte die neuen Geräte vor. Die Gewerkschaft der Polizei sieht zu hohe Hürden für den Einsatz.

Knape war viele Jahre lang ranghoher Polizeiführer in Berlin und leitete viele Großeinsätze. 2014 wurde er laut Spiegel pensioniert. Er gilt als Experte für den Einsatz von Tasern (Elektroschocker). Als solcher geriet er in die Kritik, weil er im März in einem Beitrag in der Berliner Morgenpost Zweifel an der Rechtsgrundlage des Taser-Testlaufs bei der Berliner Polizei äußerte.

Der Spiegel vermutet, dass Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt daraufhin Einfluss auf die Hochschule genommen hat, damit die Lehrtätigkeit Knapes beendet wird. Diesen Zusammenhang habe ein Professor in einer Rundmail hergestellt, schreibt das Magazin. Außerdem habe es Gespräche zwischen Kandt und der Dekanin gegeben.

Die Berliner Innenverwaltung als oberster Dienstherr des Polizeipräsidenten bezeichnete den Fall auf rbb|24-Nachfrage als "erledigt". Sprecher Martin Pallgen sagte am Dienstag, als Innenverwaltung sei man ob der Wissenschaftsfreiheit und Hochschulautonomie nicht beteiligt. Eine Beeinflussung in dieser Personalfrage durch Polizeipräsident Klaus Kandt sei auf Nachfrage der Senatsverwaltung von der Hochschule verneint worden.